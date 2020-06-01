'Vidas negras importam': veja os jogadores do Flamengo que apoiam o movimento antirrascista

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Após a morte de George Floyd, negro, imobilizado e asfixiado pelo joelho até a morte pelo policial Derek Chauvin, em Minneapolis (EUA), uma corrente antirrascista mundo afora, reforçada pela hashtag "Vidas negras importam", ganhou força nos últimos dias. E jogadores do Flamengo apoiaram o movimento.

Gabigol, Gerson, Vitinho, Lázaro e Hugo Souza (Neneca) são os atletas do Rubro-Negro que foram às redes sociais e se posicionaram contra o racismo.

- A luta não é brancos contra negros, é de todo mundo contra racistas - tuitou Lázaro, joia de 18 anos do Flamengo.

O episódio envolvendo George Floyd tem gerado uma onda de protestos nos Estados Unidos - inclusive com posicionamentos contundentes e ativos entre personalidades do esporte, como LeBron James, astro da NBA.