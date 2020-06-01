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'Vidas negras importam': veja os jogadores do Flamengo que apoiam o movimento antirrascista

Gabigol, Gerson, Vitinho, Hugo Souza e Lázaro postaram hashtag em suas redes sociais, reverberando protestos no mundo, impulsionados após a morte de George Floyd, nos EUA
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LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 19:56

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 19:56

Crédito: Reprodução / Instagram
Após a morte de George Floyd, negro, imobilizado e asfixiado pelo joelho até a morte pelo policial Derek Chauvin, em Minneapolis (EUA), uma corrente antirrascista mundo afora, reforçada pela hashtag "Vidas negras importam", ganhou força nos últimos dias. E jogadores do Flamengo apoiaram o movimento.
Gabigol, Gerson, Vitinho, Lázaro e Hugo Souza (Neneca) são os atletas do Rubro-Negro que foram às redes sociais e se posicionaram contra o racismo.
- A luta não é brancos contra negros, é de todo mundo contra racistas - tuitou Lázaro, joia de 18 anos do Flamengo.
O episódio envolvendo George Floyd tem gerado uma onda de protestos nos Estados Unidos - inclusive com posicionamentos contundentes e ativos entre personalidades do esporte, como LeBron James, astro da NBA.
Veja as postagens de jogadores do Flamengo:#VidasNegrasImportam ✊? pic.twitter.com/eIQm9R36Gb— Gabriel Barbosa (@gabigol) June 1, 2020 “A luta não é brancos contra negros, é de todo mundo contra racistas” ✊??— Lázaro (@LazaroViniciu11) June 1, 2020 Longe de qualquer pensamento ou envolvimento político, luto contra o recismo, luto contra a desigualdade, todos somos humanos, RACISMO NÃO!!!✊?— Neneca (@Hugo99_) June 1, 2020 #VidasNegrasImportam pic.twitter.com/rL1paN1XXK— Gerson Santos (@GersonSantos08) June 1, 2020 Ver essa foto no Instagram #VidasNegrasImportam #BlackLivesMatter ✊?✊?✊?✊?✊? Uma publicação compartilhada por Victor Vinicius (@vittinho) em 1 de Jun, 2020 às 11:14 PDT E MAIS:Jogadores se posicionam contra Projeto de Lei 2125; entendaDiretor do Flamengo revela possível tempo de contrato com a AmazonNovo teste: Flamengo anuncia resultado negativo para a COVID-19 em jogadores e comissão técnica E MAIS:

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