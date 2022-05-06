Vidal pede ao Flamengo salário 'padrão Gabigol', mas clube não tem o chileno como prioridade

Decidido a retornar ao futebol sul-americano ainda este ano, Arturo Vidal prioriza o Flamengo. O meio-campista autorizou um intermediário a procurar o Rubro-Negro para comunicar que aceitaria um salário semelhante ao de Gabigol - cerca de R$ 1,5 milhão por mês - para fechar negócio. O clube brasileiro, entretanto, não o tem como prioridade na próxima janela de transferências.A informação inicial é do site "GOAL", que dá conta ainda de que Vidal, que pertence à Inter de Milão, estaria disposto a reduzir o valor, estipulando o salário mensal de R$ 1 milhão como piso.

Recentemente, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, manteve o discurso que a diretoria rubro-negra tem adotado sobre o assunto: não há negociação em curso pelo jogador do clube italiano.

- Não tem negociação com Arturo Vidal. Vamos ver o que tem pela frente - afirmou o diretor de futebol Bruno Spindel à repórter Isabelle Costa, da S1 Live, em Santiago, antes do jogo entre Flamengo e Universidad Católica, pela Libertadores. Aos 34 anos e com passagens por Bayern de Munique (ALE), Bayer Leverkusen (ALE), Barcelona (ESP) e Juventus (ITA), Arturo Vidal tem contrato com a Inter até junho deste ano, com opção de renovação por mais uma temporada - a qual o clube italiano não deve exercer.

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Por sua vez, no radar, o Flamengo tem outros nomes à frente, como o de Thiago Mendes, jogador do Lyon, alvo do clube nas últimas janelas e nome que agrada Paulo Sousa, que pediu um volante à direção antes mesmo de iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu.