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Victor Sá revela inspiração em Bruno Henrique e confirma contato do Flamengo: 'Seria uma honra'

Em entrevista ao site "Goal", atacante brasileiro do Wolfsburg (ALE) não escondeu o desejo de defender a camisa rubro-negra...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 19:00
Crédito: Divulgação/Wolfsburg
Impactado pela pandemia da Covid-19 na parte financeira, o Flamengo vem sendo mais discreto no mercado de transferências em relação às últimas temporadas. Até o momento, Bruno Viana foi o único reforço contratado para a temporada 2021, mas essa lista pode aumentar em breve. O clube tem alguns atletas no radar fez consultas para saber as condições de cada um.
Entre eles, está o atacante Victor Sá, de 27 anos e que atua pelo Wolfsburg, da Alemanha. A informação foi confirmada pelo próprio jogador em entrevista ao site "Goal".
+ Flamengo chega a 14 títulos nacionais e encosta no Palmeiras; relembre as conquistas!- Teve contato sim com meus empresários, aí o desenrolar eu não sei dizer porque tem a questão da temporada aqui na Alemanha estar em andamento, não sei em que pé está, mas teve o contato com meus agentes e foi passado para mim que poderia haver alguma coisa. Ainda não estou a par de como está andando - disse Victor Sá, antes de completar:
- É bem bacana o carinho, o torcedor brasileiro é assim, você fica até espantado. Um dia seu nome sai com o interesse e no mesmo dia, trinta minutos depois, a sua rede social está uma loucura, todo mundo te mandando mensagem, na sua rede, no da sua esposa, no da sua mãe. Eu fico muito feliz, ainda mais um time como o Flamengo, da expressão do Flamengo, tudo o que vem conquistando nos últimos anos. Eu fico feliz pelo interesse e se tiver que acontecer, com certeza seria um clube que seria uma honra para mim vestir a camisa.
Revelado pelo Palmeiras, o atacante não teve espaço no clube paulista e resolveu se aventurar na Europa. Após quatro anos no futebol austríaco, Victor Sá chegou ao Wolfsburg em 2019. Ele, inclusive, se espelha em outro brasileiro que atuou pelo clube alemão e hoje brilha no Flamengo: Bruno Henrique.
- O Bruno Henrique eu me espelho bastante porque ele é um jogador, um ponta, tem característica do um contra um, ele só é mais alto, mas está o tempo todo na área. É um jogador que veio para cá também, fez o caminho de voltar ao Brasil e vem se destacando. É um jogador muito bom. Eu acompanho muito o futebol brasileiro, gosto muito de assistir. Às vezes fico aqui, tem o fuso, mas sempre que posso eu assisto.
+ Confira a tabela do Campeonato Carioca
Mesmo sem tantos reforços, o Flamengo iniciou a temporada da mesma forma que terminou a última: levantando taça. Após conquistar a Supercopa, a equipe agora volta as atenções para a reta final do Carioca e para o início da Libertadores. O próximo jogo é nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã.

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