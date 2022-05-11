Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Victor Sá elogia festa da torcida do Botafogo na vitória sobre o Flamengo: 'Bacana demais'
futebol

Victor Sá elogia festa da torcida do Botafogo na vitória sobre o Flamengo: 'Bacana demais'

Atacante botafoguense está ambientado no clube e vive momento único em sua carreira...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 19:15
Victor Sá é uma das contratações que mais caiu nas graças do torcedor do Botafogo. O atacante está tendo uma adaptação tranquila ao futebol brasileiro, sobretudo, ao método e filosofia de trabalho implementada pelo técnico Luís Castro. Em entrevista para a 'BotafogoTV', o jogador revelou que está encantado com a torcida botafoguense e elogiou todo o apoio dado durante o clássico contra o Flamengo.+ Confira a tabela da Série A do Brasileirão
- Todos os jogos a torcida sempre acompanhou. E nos motivaram nesse jogo contra o Flamengo. Foi bom demais ganhar e comemorar com os nossos torcedores. Apesar do mando do Flamengo, a festa que a gente fez foi bacana demais. Estou feliz demais. É um momento único na minha vida - afirmou o Victor.
+ E o Botafogo? Times que já aderiram à Libra e quem está na espera
O camisa 29 aproveitou para reforçar que o elenco está focado e confiante em brigar para fazer o clube triunfar ainda nesta temporada.
- A vitória no clássico contra o Flamengo foi muito importante para o nosso grupo. Dá cada vez mais confiança. E também para mostrar para todos, que o Botafogo está vindo para brigar por coisas grandes - declarou o atacante.
Crédito: VictorSáéumdosjogadoresmaisqueridospelatorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados