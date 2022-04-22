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Victor Sá, do Botafogo, tranquiliza após sofrer entorse no tornozelo: 'Nada grave'

Atacante sofreu pisão no tornozelo direito em vitória do Botafogo sobre o Ceilândia na Copa do Brasil, mas alertou em rede social que não preocupa para sequência da equipe...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 11:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 11:05
Preocupação minada. Victor Sá sofreu uma entorse no tornozelo direito, mas não deve desfalcar o Botafogo na sequência na sequência da temporada. Quem garante isso é o próprio jogador. O camisa 29 compartilhou uma mensagem nas redes sociais tranquilizando os torcedores após a dividida.+ Presidente Jair Bolsonaro vai ao Mané Garrincha e assiste goleada do Botafogo na Copa do Brasil
Victor Sá sofreu um pisão no tornozelo após uma disputa de bola na partida contra o Ceilândia, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. O atacante até saiu de campo para ser atendido, voltou ao campo mancando, mas terminou a partida.
– Importante vitória ontem. (quarta-feira) Continuamos forte e trabalhando com muita dedicação e humildade. E apesar do susto na dividida, não foi nada grave. Deus à frente sempre! - escreveu.
O Botafogo enfrenta o Atlético-GO neste domingo, na Serrinha, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Crédito: VictorSáemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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