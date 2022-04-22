Victor Sá, do Botafogo, tranquiliza após sofrer entorse no tornozelo: 'Nada grave'

Preocupação minada. Victor Sá sofreu uma entorse no tornozelo direito, mas não deve desfalcar o Botafogo na sequência na sequência da temporada. Quem garante isso é o próprio jogador. O camisa 29 compartilhou uma mensagem nas redes sociais tranquilizando os torcedores após a dividida.+ Presidente Jair Bolsonaro vai ao Mané Garrincha e assiste goleada do Botafogo na Copa do Brasil

Victor Sá sofreu um pisão no tornozelo após uma disputa de bola na partida contra o Ceilândia, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. O atacante até saiu de campo para ser atendido, voltou ao campo mancando, mas terminou a partida.

– Importante vitória ontem. (quarta-feira) Continuamos forte e trabalhando com muita dedicação e humildade. E apesar do susto na dividida, não foi nada grave. Deus à frente sempre! - escreveu.

O Botafogo enfrenta o Atlético-GO neste domingo, na Serrinha, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.