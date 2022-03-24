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Victor Sá chega ao Rio para assinar com o Botafogo e destaca projeto: 'Algo diferente do que vivi na vida'

Atacante, que foi comprado em definitivo pelo Botafogo, desembarcou na noite desta quarta-feira no Rio de Janeiro ...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 22:55

Publicado em 23 de Março de 2022 às 22:55

O atacante Victor Sá chegou ao Rio de Janeiro. O jogador desembarcou na noite desta quarta-feira no Aeroporto Santos Dumont e vai realizar exames médicos nos próximos dias para assinar por três anos com o Botafogo. Ele foi comprado por R$ 12,1 milhões e é mais um reforço da Era Textor.+ Botafogo negocia a contratação de Lucas Fernandes, ex-São Paulo
Ao desembarcar, o atacante, contratado junto ao Al-Jazira, destacou a animação que estava desde que as negociações com o Botafogo foram iniciadas. O atleta assinou um contrato válido por três temporadas.
- Estou muito feliz e ansioso. Estava motivado para tudo que vem acontecendo. Desde o primeiro momento estava ansioso principalmente por esse projeto do Botafogo. Tenho certeza que vai ser uma nova etapa para mim. Vou fazer de tudo para ajudar e que tudo dê certo nos próximos anos - afirmou.
O projeto do Botafogo, que foi adquirido por John Textor recentemente, foi o que mais chamou a atenção de Victor Sá. O atacante contou que a apresentação do clube foi algo destacável durante as negociações.
- Desde o primeiro momento que eu tive contato, principalmente com o André (Mazzuco), ele me propôs algo que seria diferente do que eu vivi na minha vida. Um novo desafio, o profissionalismo e voltar o Botafogo para o patamar que ele sempre deveria estar.
No domingo, o Botafogo enfrenta o Fluminense, às 16h, no Maracanã, pelo segundo jogo das semifinais do Carioca. O confronto é o segundo e decisivo, já que o Alvinegro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à final e jogar contra o Flamengo.
Crédito: VictorSá,novojogadordoBotafogo,chegouaoRiodeJaneiro(Foto:Reprodução

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