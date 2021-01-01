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Victor Luis: 'Enquanto tiver esperança e possibilidade, farei meu melhor pelo Botafogo'

Em postagem no Instagram, lateral-esquerdo reconhece 2020 'duro e difícil' e pede mobilização do elenco para reta final do Brasileiro: 'É hora de tentar fazer nosso melhor'...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 17:34

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 17:34

Crédito: 'Eu erro, acerto, mas jamais vou me omitir e deixar de me entregar ou fugir da minha responsabilidade', diz lateral do Glorioso (Vítor Silva/Botafogo
O lateral-esquerdo Victor Luis utilizou o seu perfil no Instagram para fazer um balanço sobre o ano de 2020. Em meio às turbulências marcadas pela pandemia de Covid-19 e pela saudade por ter perdido a sua avó, o jogador reconheceu o ano marcado por dificuldades no Botafogo. Além disto, traçou sua perspectiva para a reta final do Brasileirão.
"Na parte profissional foi um ano muito duro e difícil, pois vim para o Botafogo com uma expectativa alta de fazer uma grande temporada, mas infelizmente estamos passando por problemas que muitas vezes fogem da minha alçada. Da minha parte nunca faltou comprometimento em trabalhar e honrar essa camisa. Faltam ainda algumas rodadas que serão extremamente importantes para nossa sobrevivência na Série A". Victor Luis não escondeu que o momento é de mobilização para que o Alvinegro consiga se garantir na elite do futebol brasileiro por mais uma temporada. O lateral pediu mobilização ao elenco.
"O que eu posso dizer é que nunca faltou ou faltará comprometimento e respeito pela instituição Botafogo, um clube que aprendi a gostar e respeitar desde minha primeira passagem. Enquanto tiver esperança e possibilidade, farei meu melhor.
Então, é hora de nos unirmos e tentar fazer nosso melhor para sair dessa situação e manter o clube na primeira divisão. Eu erro, acerto, mas jamais vou me omitir e deixar de me entregar ou fugir da minha responsabilidade".
O jogador de 27 anos ainda desejou um 2021 com paz, harmonia e "que os médicos possam achar logo a cura para esse vírus que tirou muitas vidas em todo o mundo". E ponderou:
"Que possamos logo ter a torcida novamente nos estádios com segurança para nos apoiar".

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