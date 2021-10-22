Victor Luis é punido com um jogo de suspensão por expulsão contra o Fortaleza

Em na época, após o confronto, o lateral utilizou suas redes sociais para protestar contra aquilo que ele entendeu como uma expulsão injusta.– A noite de hoje é com certeza uma das piores da minha vida no futebol. Fui expulso de campo por um lance em que fui apenas na bola e se quer encostei no atleta do Fortaleza! Infelizmente, o futebol no Brasil não evolui. Mais uma vez fui vítima de arbitragem injusta e sem critério algum. Isso não prejudica só a mim, mas todos os meus companheiros. Eu trabalhei muito parar estar em campo, me esforço o máximo pela camisa do Palmeiras! Sei das minhas limitações mas nunca faltou empenho e luta pelo clube – disse.