Victor Luis é punido com um jogo de suspensão por expulsão contra o Fortaleza

O lateral-esquerdo Victor Luis foi punido com um jogo de suspensão pela expulsão contra o Fortaleza, no dia 7 de agosto. Na ocasião, o palmeirense recebeu o segundo cartão amarelo aos 44 minutos do segundo tempo.
Em na época, após o confronto, o lateral utilizou suas redes sociais para protestar contra aquilo que ele entendeu como uma expulsão injusta.– A noite de hoje é com certeza uma das piores da minha vida no futebol. Fui expulso de campo por um lance em que fui apenas na bola e se quer encostei no atleta do Fortaleza! Infelizmente, o futebol no Brasil não evolui. Mais uma vez fui vítima de arbitragem injusta e sem critério algum. Isso não prejudica só a mim, mas todos os meus companheiros. Eu trabalhei muito parar estar em campo, me esforço o máximo pela camisa do Palmeiras! Sei das minhas limitações mas nunca faltou empenho e luta pelo clube – disse.
Em primeira instância, o jogador foi absolvido após ser julgado pela prática de jogada violenta. Na súmula da partida, o árbitro relatou que a atitude do atleta foi “temerária”.
A procuradoria, no entanto, entrou com recurso e o tribunal acatou. Com isso, o palmeirense foi punido em um jogo de suspensão, que já foi cumprido. Victor Luis não entra em campo pelo Verdão justamente desde a derrota para o Fortaleza, quando recebeu o cartão vermelho. Na temporada de 2021, ele soma 28 jogos e um gol.