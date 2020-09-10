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futebol

Victor Luís, do Botafogo, comemora retorno aos gramados: 'Muito grato'

Lateral-esquerdo ficou afastado dos campos por 20 dias por conta de uma cirurgia de retirada de apêndice e retornou diante do Athletico-PR com gol marcado...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 21:04

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 21:04
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O resultado não foi o esperado, mas a partida diante do Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, foi especial para Victor Luís. O lateral-esquerdo retornou aos gramados após uma cirurgia de retirada de apêndice e marcou o gol do Alvinegro no empate por 1 a 1.
O defensor lamentou o empate, mas comemorou a volta aos gramados. A expectativa estimada era de que o camisa 6 ficasse por volta de um mês fora de combate, mas a resposta de Victor Luís à cirurgia foi positiva e ele foi liberado mais cedo pelo departamento médico do clube.
- Depois de 20 dias afastado pela cirurgia e um pouco sem ritmo de jogo, pude voltar a fazer o que mais amo. Apesar de não ter alcançado nosso objetivo, que era a vitória. Estou muito grato por poder contribuir com gol. Nossa caminhada é longa e seguiremos focados e comprometidos. Vamos juntos por mais - comemorou.
De pênalti, Victor Luís marcou o primeiro gol pelo Botafogo desde o retorno ao clube, no mês passado. O clube de General Severiano volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Vasco, no Estádio Nilton Santos.

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