Victor Luís, do Botafogo, comemora retorno aos gramados: 'Muito grato'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O resultado não foi o esperado, mas a partida diante do Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, foi especial para Victor Luís. O lateral-esquerdo retornou aos gramados após uma cirurgia de retirada de apêndice e marcou o gol do Alvinegro no empate por 1 a 1.

O defensor lamentou o empate, mas comemorou a volta aos gramados. A expectativa estimada era de que o camisa 6 ficasse por volta de um mês fora de combate, mas a resposta de Victor Luís à cirurgia foi positiva e ele foi liberado mais cedo pelo departamento médico do clube.

- Depois de 20 dias afastado pela cirurgia e um pouco sem ritmo de jogo, pude voltar a fazer o que mais amo. Apesar de não ter alcançado nosso objetivo, que era a vitória. Estou muito grato por poder contribuir com gol. Nossa caminhada é longa e seguiremos focados e comprometidos. Vamos juntos por mais - comemorou.