Victor Luis desabafa após derrota do Botafogo e garante luta até o fim: 'É o mínimo que o torcedor merece'

Crédito: Vítor Silva/BRF

O drama do Botafogo após terceira derrota seguida - dessa vez para o Vasco por 3 a 0 - ecoou nas palavras de Victor Luis. Em entrevista ainda no gramado de São Januário pós a partida, o lateral-esquerdo desabafou e cobrou maior comprometimento do elenco alvinegro frente à delicada situação do clube na tabela.

+ ATUAÇÕES: Vacilos defensivos e ataque improdutivo marcam derrota do Botafogo no clássico- Não é esse jogo. Vem de jogos que a gente vem falando que o próximo é decisivo e nós não estamos virando essa chave. Nossa realidade é dura. Para vestir essa camisa tem que ser homem para cara... Desculpa o palavreado. Hoje tem que botar a cara e se apresentar. Hoje o momento precisa disso e estamos necessitando disso. Tivemos oportunidades de fazer gols e tivemos chances e novamente não conseguimos. Não estou dizendo que é ataque, mas todo mundo tem que chamar responsabilidade. Tem que ser homem o suficiente.

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- Briga pela nossa sobrevivência. Não dá pra esconder o estado de alerta que estamos. É inaceitável não conseguir reverter essa situação. Cada um precisa buscar um pouco mais de si, o que passou para chegar até aqui e renunciar a algumas coisas. Se não renunciarmos a coisas extracampo vai acontecer o pior. Da minha parte e dos companheiros também, vamos lutar até o fim. É o mínimo que o torcedor merece. Não tem palavra bonita nem nada. Tem que fechar a boca e chamar a responsabilidade.