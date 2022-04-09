Victor Jacaré marca duas vezes e Bahia derrota o Cruzeiro na estreia do Brasileirão Série B

Festa da turma tricolor! Na noite desta sexta-feira (8), o Bahia estreou na Série B com autoridade e venceu o Cruzeiro por 2 a 0, com dois gols de Victor Jacaré, que entrou no segundo tempo e foi decisivo para o triunfo tricolor na Arena Fonte Nova, em Salvador.
BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)
Danilo Fernandes; Douglas Borel (Jonathan, aos 21'/2ºT), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca (Emerson Santos, aos 21’/2ºT) e Daniel; Marco Antônio (Ronaldo César, aos 17’/2ºT); Raí Nascimento (Victor Jacaré, aos 10’/2ºT) e Rodallega (Davó, aos 10’/2ºT)
CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira (Wagner Leonardo, aos 24’/2ºT), Fernando Canesin e Pedro Castro (Adriano, aos 24’/2ºT); Waguininho (Daniel Júnior, aos 9’/2ºT), Vitor Leque (Vitor Roque, aos 9’/2ºT) e Edu.