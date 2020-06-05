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futebol

Victor Cuesta passa por cirurgia e desfalca o Inter por 15 dias

De acordo com a assessoria do Colorado, o argentino fez uma correção na hérnia inguinal e passa bem...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 01:20

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 01:20

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Nesta quinta-feira, o zagueiro Victor Cuesta passou por uma correção de hérnia inguinal e deve ficar fora de combate pelos próximos 15 dias, mas isso não preocupa Coudet e torcida, pois o Gauchão só deve ser retomado na reta final de julho.E MAIS:Globo exibe título brasileiro do Botafogo no Rio e tri do Santos na Libertadores em São PauloCeará divulga resultados do elenco sobre a COVID-19Real Madrid, Ajax, Milan … Confira os clubes com mais história na Champions LeagueDe acordo com a assessoria de comunicação do Colorado, o atleta passa bem e a recuperação será gradativa.
Calendário
Sem jogar desde o dia 15 de março, o Internacional já trabalha no CT Parque Gigante e aguarda a liberação das autoridades de saúde para o reinício dos torneios. Além do estadual, o Colorado terá pela frente a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. E MAIS:

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