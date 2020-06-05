Victor Cuesta passa por cirurgia e desfalca o Inter por 15 dias

Nesta quinta-feira, o zagueiro Victor Cuesta passou por uma correção de hérnia inguinal e deve ficar fora de combate pelos próximos 15 dias, mas isso não preocupa Coudet e torcida, pois o Gauchão só deve ser retomado na reta final de julho.E MAIS:Globo exibe título brasileiro do Botafogo no Rio e tri do Santos na Libertadores em São PauloCeará divulga resultados do elenco sobre a COVID-19Real Madrid, Ajax, Milan … Confira os clubes com mais história na Champions LeagueDe acordo com a assessoria de comunicação do Colorado, o atleta passa bem e a recuperação será gradativa.