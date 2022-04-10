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Victor Cuesta chega ao Rio para assinar com o Botafogo e vai assistir ao jogo contra o Corinthians

Zagueiro desembarcou em solo carioca na manhã deste domingo, assistirá à estreia do time no Brasileirão e será submetido a exames médicos na segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 11:38

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 11:38

'El Patrón' chegou. Victor Cuesta desembarcou na manhã deste domingo no Rio de Janeiro para o novo destino da carreira: o Botafogo. O argentino vai acompanhar in-loco a estreia do Glorioso no Brasileirão, contra o Corinthians, às 16h no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo faz proposta por Gustavo Sauer, do Boavista-POR, e quer ponta já para o começo do Brasileirão
O zagueiro realizará exames médicos na segunda-feira para assinar o contrato e, aí sim, ser oficializado como o sétimo reforço da 'Era John Textor'. Ele chega por empréstimo até o fim junto ao Internacional.
Inicialmente, o Colorado não quis liberá-lo sem custos de transferência, mas a vontade de Cuesta em atuar no Botafogo foi decisiva para o final feliz da negociação. O Alvinegro pagará a totalidade dos salários do jogador de 33 anos.
A busca por um zagueiro canhoto era uma das prioridades da diretoria do Botafogo nesse fim de janela e Cuesta chega para cobrir essa lacuna.
Crédito: VictorCuesta,novojogadordoBotafogo,estavanoInternacional(Foto:RicardoDuarte/Internacional

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