Vice-presidente do Flamengo provoca após renovação de Jesus: 'Para desespero dos antis!'

Jorge Jesus já está com o novo contrato assinado com o Flamengo, que anunciou o acordo até junho de 2021, oficialmente, na última sexta-feira. E Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube, aproveitou a ocasião para provocar os rivais, em sua conta no Twitter.
- Para desespero dos antis! - escreveu Dunshee.Para desespero dos antis! pic.twitter.com/V28BiKdba8— Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) June 6, 2020 Jesus está há um ano no Flamengo e, desde então, soma mais taças levantadas do que derrotas: são cinco títulos (Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara) e quatro revezes.
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E as provocações de Dunshee são amparadas pelo retrospecto de Jorge Jesus pelo Rubro-Negro: dos 51 jogos, a equipe sob o comando do português venceu em 38 ocasiões, além de empatar nove vezes. O aproveitamento é de 80,4%
Em tempo: Jorge Jesus ainda não sabe o que é perder em clássicos pelo Flamengo. Em sete confronto diante de arquirrivais até aqui, são seis vitórias e um empate. O aproveitamento, neste recorte, é de 90,5% (veja mais aqui).E MAIS:Solução financeira? Saiba quanto os títulos podem render ao Fla em 2020Jorge Jesus revela 'fator número 1' ao optar pela permanência no Flamengo'Mister Ficou': Flamengo oficializa renovação de Jorge Jesus por um ano E MAIS: