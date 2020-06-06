Vice-presidente do Flamengo provoca após renovação de Jesus: 'Para desespero dos antis!'

Crédito: Alexandre Vidal

Jorge Jesus já está com o novo contrato assinado com o Flamengo, que anunciou o acordo até junho de 2021, oficialmente, na última sexta-feira. E Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube, aproveitou a ocasião para provocar os rivais, em sua conta no Twitter.

- Para desespero dos antis! - escreveu Dunshee.Para desespero dos antis! pic.twitter.com/V28BiKdba8— Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) June 6, 2020 Jesus está há um ano no Flamengo e, desde então, soma mais taças levantadas do que derrotas: são cinco títulos (Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara) e quatro revezes.

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E as provocações de Dunshee são amparadas pelo retrospecto de Jorge Jesus pelo Rubro-Negro: dos 51 jogos, a equipe sob o comando do português venceu em 38 ocasiões, além de empatar nove vezes. O aproveitamento é de 80,4%