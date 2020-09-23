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Vice-presidente do Flamengo critica atitude do Palmeiras: 'Quer levar vantagem, mesmo com risco pessoal'

Rodrigo Dunshee, VP geral e jurídico do Fla, pediu ainda uma análise 'justa' da CBF, que tende a não adiar o jogo deste domingo, apesar do surto de Covid-19 no Rubro-Negro...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:03

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 16:03
Crédito: Peter Leone/Ofotografico/Lancepress!
Em meio ao surto de Covid-19 entre jogadores, comissão técnica e profissionais do departamento de futebol do Flamengo, o clube carioca tenta, junto à CBF, o adiamento da partida contra o Palmeiras, agendada para este domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão já refutou e, agora, através de um dirigente, o Rubro-Negro alimentou a queda de braço nos bastidores.
Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente geral e jurídico do Fla, foi ao Twitter e afirmou que o Palmeiras "quer levar vantagem, mesmo com risco pessoal". E pediu uma análise "justa" da Confederação Brasileira de Futebol.
- Não surpreende o Palmeiras ser contra o adiamento. Quer levar vantagem, mesmo com risco pessoal. O que espero é que a CBF analise o tema de forma justa, pensando na saúde de todos e a situação excepcional que foi uma viagem de oito dias com intensidade de contato entre os atletas. Após os mais recentes exames, o Flamengo constatou mais quatro infectados: Marcos Braz (vice-presidente de futebol), Gabriel Batista e Rodrigo Caio e Renê. Ao todo, são 13 casos positivos para Covid-19 entre os que viajaram pelo clube para o Equador - onde a equipe de Domènec Torrent enfrentou Independiente del Valle e Barcelona-EQU, pela Libertadores.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Contudo, a tendência é que o jogo deste domingo não seja adiado. O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, salientou, nesta quarta-feira, ao programa "Seleção SporTV", que o fato do Flamengo ter 13 membros de sua delegação infectados com o novo coronavírus não é suficiente para que a partida válida pela décima segunda rodada do Brasileiro seja postergada.
- Do ponto de vista de critério, trabalhamos muito para estabelecer mecanismos e dar continuidade para estabelecer partidas. Ampliamos o número de testes para 40 jogadores por equipe. Vemos como está cada elenco. Avaliamos que o Flamengo tem o número de jogadores suficientes para entrar em campo, escolher o plantel de acordo com a realidade suficiente, assim como outros já tiveram suas partidas canceladas - e, em seguida, foi categórico:
- A decisão oficial será dada em breve. Mas é provável que seja mantida a partida do ponto de vista regulamentar - completou Feldman.

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