Vice-presidente do Botafogo garante sócio-torcedor com direito a voto 'em breve': 'Bandeira que defendo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A nova empresa para guiar o programa de sócio-torcedor do Botafogo promete trazer mudanças significativas. Pelo menos é o que diz Vinícius Assumpção, vice-presidente do clube, que comemorou o acordo com a FENG, anunciado nesta quarta-feira, em seu perfil no Twitter.

Na rede social, o dirigente afirmou que a parceria é mais um passo para mudar panorama do Botafogo e que ajudará a fazer uma reforma no Estatuto, permitindo que sócios-torcedores votem nas eleições presidenciais do clube.

- Mais um pequeno avanço rumo a uma grande reestruturação do clube. Em breve uma ampla reforma estatuária com Sócio Torcedor com direito ao voto. Isto é uma bandeira que defendo a muitos anos e vamos implementar - escreveu Vinícius.