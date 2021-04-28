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Vice-presidente do Botafogo garante sócio-torcedor com direito a voto 'em breve': 'Bandeira que defendo'

Alvinegro anunciou parceria com a FENG, que fará uma remodelação no programa de associados do clube; nas redes sociais, Vinícius Assumpção comemorou o acordo...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 17:01
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A nova empresa para guiar o programa de sócio-torcedor do Botafogo promete trazer mudanças significativas. Pelo menos é o que diz Vinícius Assumpção, vice-presidente do clube, que comemorou o acordo com a FENG, anunciado nesta quarta-feira, em seu perfil no Twitter.
Na rede social, o dirigente afirmou que a parceria é mais um passo para mudar panorama do Botafogo e que ajudará a fazer uma reforma no Estatuto, permitindo que sócios-torcedores votem nas eleições presidenciais do clube.
- Mais um pequeno avanço rumo a uma grande reestruturação do clube. Em breve uma ampla reforma estatuária com Sócio Torcedor com direito ao voto. Isto é uma bandeira que defendo a muitos anos e vamos implementar - escreveu Vinícius.
Vale ressaltar que, atualmente, apenas sócios proprietários e VIP e Conselheiros podem participar das votações do Botafogo. A votação para todos os sócios foi uma bandeira defendida por Durcesio Mello, atual presidente do clube de General Severiano.

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