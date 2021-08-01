Vice-presidente do Botafogo comemora vitória no clássico: 'Nada resiste ao trabalho'

Neste sábado, o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão. Após a partida, o vice-presidente do Alvinegro, Vinicius de Assumpção, utilizou as redes para comemorar a vitória e elogiar a torcida. O dirigente também ressaltou que o resultado é apenas mais um passo dado rumo ao objetivo de conquistar o acesso para a Série A. Com a vitória, o Alvinegro subiu para a nona posição na tabela, com 22 pontos.