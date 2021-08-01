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Vice-presidente do Botafogo comemora vitória no clássico: 'Nada resiste ao trabalho'

Vinicius de Assumpção utilizou as redes sociais para parabenizar a torcida; VP destacou que é apenas um passo para o atingir o objetivo de chegar no G4...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 01:13

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 01:13

Crédito: VP do Botafogo afirmou que a vitória foi mais um passo dado em direção ao acesso (Vitor Silva/Botafogo
Neste sábado, o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão. Após a partida, o vice-presidente do Alvinegro, Vinicius de Assumpção, utilizou as redes para comemorar a vitória e elogiar a torcida. O dirigente também ressaltou que o resultado é apenas mais um passo dado rumo ao objetivo de conquistar o acesso para a Série A. Com a vitória, o Alvinegro subiu para a nona posição na tabela, com 22 pontos.
> Confira a classificação da Série B do Brasileirão- A grande merecedora desta importante vitória é a torcida mais apaixonada do Brasil. Mas é apenas um passo para o nosso principal objetivo. Agora é seguindo trabalhando. Nada resiste ao trabalho! Fogoooo! - escreveu.

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