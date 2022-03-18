Vice-presidente do Al Duhail deseja sucesso para Luís Castro: 'Boa sorte para ele em sua próxima carreira'

Nesta sexta-feira, o Al Duhail goleou o Al-Gharafa por 5 a 1 e foi campeão da Copa do Emir. Após a conquista, o vice-presidente do clube, o shiek Khalifa Al-Sulaiti externou toda sua gratidão ao técnico português, Luís Castro, pelo trabalho desempenhado e se despediu lhe desejando sorte no Botafogo.- A carreira do técnico Luis Castro com a equipe terminou hoje, e nós lhe estendemos nossos agradecimentos e apreço pelo grande esforço que fez com os jogadores durante o período em que assumiu tecnicamente o time. Boa sorte para ele em sua próxima carreira - declarou o sheik.