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Vice-presidente do Al Duhail deseja sucesso para Luís Castro: 'Boa sorte para ele em sua próxima carreira'

Após conquista da Copa Emir, sheik Khalifa Al-Sulaiti agradeceu todo trabalho desempenhado pelo português no time do Qatar...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 19:04

Publicado em 18 de Março de 2022 às 19:04

Nesta sexta-feira, o Al Duhail goleou o Al-Gharafa por 5 a 1 e foi campeão da Copa do Emir. Após a conquista, o vice-presidente do clube, o shiek Khalifa Al-Sulaiti externou toda sua gratidão ao técnico português, Luís Castro, pelo trabalho desempenhado e se despediu lhe desejando sorte no Botafogo.- A carreira do técnico Luis Castro com a equipe terminou hoje, e nós lhe estendemos nossos agradecimentos e apreço pelo grande esforço que fez com os jogadores durante o período em que assumiu tecnicamente o time. Boa sorte para ele em sua próxima carreira - declarou o sheik.
O técnico ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. Enquanto isso, o Glorioso se prepara para encarar o Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca. Os duelos serão na próxima segunda-feira (21) e no domingo (27).
Crédito: Técnicoportuguês,LuísCastro,vibrandonagoleadadoAlDuhail(Divulgação/Al-Duhail

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