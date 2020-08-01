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Vice de futebol do Vasco promete 'novidades' para o Brasileiro

Dirigente José Luis Moreira garantiu estar no mercado trabalhando para efetivar contratações que facilitem o trabalho do técnico Ramon Menezes na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 14:44

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 14:44

Crédito: Reprodução/Vasco TV
O Vasco pode ter reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Em entrevista, neste sábado, o Vice-Presidente de futebol do clube, José Luis Moreira, prometeu novidades para os torcedores, visando a disputa do torneio nacional, mas pediu paciência aos torcedores.
– Vai ter novidade, sim. Manda eles (torcedores) terem paciência, a gente está trabalhando e não está parado. Não costumo falar muito, gosto mais de atuar. As coisas vão acontecer. As dificuldades são grandes, mas não vamos deixar de trazer o que a gente precisa. Vamos procurar atender ao treinador da melhor maneira possível. Já já vamos ter novidades. Estamos fazendo um esforço para podermos ter um grande Brasileiro – disse Moreira, à VascoTV.
O Vasco venceu o Volta Redonda, por 2 a 1, em jogo-treino disputado no campo do São Cristóvão, na manhã deste sábado. Foi o último teste da equipe antes da estreia no Campeonato Brasileiro, agendada para o dia 9 de agosto, contra o Palmeiras, fora de casa.
Caso a equipe alviverde chegue às finais do Campeonato Paulista, a estreia do Cruz-Maltino será no dia 12 de agosto, contra o Sport.

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