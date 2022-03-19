Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Viagens longas, time carioca: veja os cenários do Fluminense no sorteio da Copa do Brasil
futebol

Viagens longas, time carioca: veja os cenários do Fluminense no sorteio da Copa do Brasil

Tricolor vai conhecer o adversário da terceira fase no próximo dia 28 e observa também a boa premiação da competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2022 às 12:28

Publicado em 19 de Março de 2022 às 12:28

No próximo dia 28 o Fluminense conhecerá o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio será realizado às 15h na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Com partidas de ida e volta, o Tricolor pode ter viagens longas, reencontros com times que já enfrentou no passado ou até uma partida contra um adversário conhecido do Campeonato Carioca. Vale lembrar que ainda há um confronto para finalizar a segunda fase entre Vitória x Glória-RS, dia 23.Diferentemente do que aconteceu até o momento, agora as vagas para as oitavas de final são decididas com duelos de ida e volta. Os 20 classificados ganham a companhia de 12 times, incluindo o Fluminense, além de outros com vaga na Libertadores: Athletico, América-MG, Atlético-MG, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras. Entram também os campeões regionais do Norte (Remo) e Nordeste (Bahia) e da Série B (Botafogo).
Dentre os times possíveis no pote 2, o Fluminense pode ter a Portuguesa-RJ pela frente, um cenário bom para evitar as viagens. O desgaste seria maior contra equipes como o Remo, do Pará, o Altos, do Piauí, e o Tocantinópolis, do Tocantis. Há também alguns reencontros como alternativas, como Goiás, Vila Nova, Brasiliense e Juventude.
Sem a Libertadores, a Copa do Brasil ganha ainda mais importância para o Fluminense na temporada. Além da possibilidade de título, a premiação também está em vista. Cada time que chegar às oitavas de final vai embolsar R$ 3 milhões. O montante total pode chegar a quase R$ 80 milhões para o campeão.VEJA OS POTES DO SORTEIO:
Pote 1 (com posição no ranking da CBF)Flamengo (1º)Palmeiras (2º)Atlético-MG (3º)Athletico (5º)Santos (6º)São Paulo (7º)Fluminense (9º)Corinthians (10º)Fortaleza (11º)Bahia (12º)Ceará (13º)Cruzeiro (14º)América-MG (15º)Atlético-GO (17º)Botafogo (18º)Bragantino (20º)
Pote 2 (com posição no ranking da CBF)Cuiabá (22º)Goiás (23º)Juventude (24º)Coritiba (26º)CSA (30º)Vila Nova (31º)Remo (42º)Tombense (49º)Juazeirense (59º)Brasiliense (63º)Altos (66º)Portuguesa-RJ (122º)Tocantinópolis (146º)Ceilândia (169º)Azuriz (sem colocação)Vitória (25º) ou Glória-RS (sem colocação)
Crédito: FluminenseteráBrasileirão,Sul-AmericanaeCopadoBrasilnatemporada(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados