Viagens longas, time carioca: veja os cenários do Fluminense no sorteio da Copa do Brasil

No próximo dia 28 o Fluminense conhecerá o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio será realizado às 15h na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Com partidas de ida e volta, o Tricolor pode ter viagens longas, reencontros com times que já enfrentou no passado ou até uma partida contra um adversário conhecido do Campeonato Carioca. Vale lembrar que ainda há um confronto para finalizar a segunda fase entre Vitória x Glória-RS, dia 23.Diferentemente do que aconteceu até o momento, agora as vagas para as oitavas de final são decididas com duelos de ida e volta. Os 20 classificados ganham a companhia de 12 times, incluindo o Fluminense, além de outros com vaga na Libertadores: Athletico, América-MG, Atlético-MG, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras. Entram também os campeões regionais do Norte (Remo) e Nordeste (Bahia) e da Série B (Botafogo).