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Vexame? Poupando titulares e em maratona, Palmeiras se classifica e fica a apenas um ponto da vitoriosa campanha do Paulistão de 2020

Escalando muitos garotos da base, Verdão soma 21 pontos na primeira fase do estadual e se classifica para o mata-mata...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu a Ponte Preta no último domingo (9) por 3 a 0 fora de casa e se classificou para a próxima fase do Paulistão de 2021. O planejamento para a partida decisiva foi coerente com o restante da competição: titulares poupados para a Libertadores e escalação mesclada de reservas experientes e garotos da base.
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Há menos de duas semanas, após a derrota para a Inter de Limeira por 1 a 0 em casa, muito se falou em 'virtual eliminação' alviverde na primeira fase e, por consequência, um suposto vexame. Até então, o Verdão estava a seis pontos do Novorizontino, segundo colocado do grupo, restando três jogos a serem disputados. Sem sentir a pressão, os comandados de Abel Ferreira obtiveram 100% de aproveitamento nas últimas três rodadas, enquanto o time de Novo Horizonte conseguiu apenas um ponto e acabou sendo eliminado, mesmo tendo a sexta melhor campanha no geral (cinco pontos a mais do que o Guarani, que se classificou em outro grupo).
O Maior Campeão Nacional fechou a primeira fase do Campeonato Paulista com 21 pontos e com a quinta melhor campanha na classificação geral. Em 2020, quando acabou campeão, havia somado 22 pontos, mas jamais escalando uma equipe totalmente reserva. Ou seja, longe de ser vexatória, o desempenho palmeirense foi satisfatório, dentro da média da equipe no torneio e ainda preservou os principais jogadores para a sequência da temporada. Veja o desempenho completo do clube no final da matéria.
>> Confira a tabela completa do Campeonato PaulistaClaramente com outras prioridades, o Palmeiras foi firme em seu planejamento do início ao fim da primeira fase do Paulistão. Usou o campeonato como laboratório para testar garotos e dar rodagem aos reservas, sem escalar o time titular completo uma vez sequer. Vale lembrar que o clube está entre as equipes que mais entraram em campo no planeta em 2021, chegando a 37 partidas, sendo a maioria entre intervalos de apenas dois dias.
A pressa em rotular negativamente a campanha palestrina, fazendo uso de termos como 'vexame' e 'vergonha', se mostrou precipitada. Agora, o Palmeiras tem a chance de defender seu título estadual. O adversário das quartas de final será o Red Bull Bragantino, na quinta-feira (13), em jogo único fora de casa e a comissão técnica do Verdão já avisou que seguirá a mesma política do restante do campeonato. Antes, a equipe entra em campo pela Libertadores diante do Independiente del Valle, no Equador, na terça-feira (11).
Confira a campanha palmeirense nas primeiras fases do Paulistão com o atual formato:
-> 2021 - 21 pontos (segundo do grupo - quinta melhor campanha)-> 2020 - 22 pontos (primeiro do grupo - segunda melhor campanha)-> 2019 - 25 pontos (primeiro do grupo - segunda melhor campanha)-> 2018 - 26 pontos (primeiro do grupo - melhor campanha)-> 2017 - 25 pontos (primeiro do grupo - melhor campanha)

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