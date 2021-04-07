Versões distintas marcam ligação do nome de Dorival Júnior ao Sport

Crédito: Técnico teve como último trabalho o Athletico (Divulgação/Site Oficial do Athletico

A especulada negociação entre Sport e Dorival Júnior para que o treinador assuma o posto que ficou vago após a recente demissão de Jair Ventura parece ter entrado em um caráter de impasse. Ao menos, é o que indicam as versões dadas pelo presidente do Leão, Milton Bivar, e a assessoria do treinador.>Panorama do Rubro-Negro no estadualSegundo a equipe de comunicação do profissional de 58 anos de idade que está sem clube desde que foi demitido do Athletico em agosto do ano passado, existiu "apenas uma sondagem" segundo apurado pelo Futebol Latino.

Todavia, no posicionamento dado ao mesmo veículo por Bivar, as tratativas já estariam em caráter bem mais avançado, pontuando que somente o acerto de questões financeiras estaria pendente para que os trâmites relacionados a assinatura do contrato sejam concluídos:

- Procuramos o Dorival, ele aceitou treinar a equipe, mas ainda falta negociarmos alguns valores para anunciarmos ele oficialmente, mas já podemos dizer que ele será o treinador sim.