Versatilidade e inteligência: Benítez se consolida no Vasco de Ramon

Crédito: Benítez tem apenas cinco partidas como atleta do Vasco, mas se adaptou rapidamente (Reprodução / VascoTV

Os dois gols de Fellipe Bastos contra o Sport colocaram, com justiça, sobre o volante do Vasco o holofote maior após a partida. Mas outro jogador, também de meio-campo, fez partida relevante e parece se consolidar como um personagem importante para a sequência do trabalho do técnico Ramon Menezes: Martín Benítez.- O Benítez é um jogador muito inteligente. O comportamento dele é muito bom, tanto na fase ofensiva quanto na defensiva. Ele pode jogar em várias funções, faz a extrema pelo lado esquerdo, pelo direito e pode jogar por dentro. É um jogador que, com a bola, tem muita qualidade técnica e é muito inteligente para jogar. Hoje (quinta-feira), fizemos algumas variações e volto a falar: futebol parte de uma construção. E de construção com função - salientou o treinador.

Foi somente o quinto jogo oficial do argentino de 26 anos pelo Vasco. O terceiro como titular. Sempre com Ramon, que chegou a mencionar diferentes vezes que, no Independiente, o meia atuava pela direita, não pelo centro. De modo que fica evidente que o jogador aumenta a concorrência nas três frentes.Disputa com Bruno César (atualmente diagnosticado com Covid-19) pela faixa central, com Vinícius e Gabriel Pec na direita, com Talles Magno e Lucas Santos na esquerda... e ainda tem Guilherme Parede na disputa.

- Da mesma maneira que estudamos os adversários, os adversários vão nos estudar também. Então temos que criar mecanismos de variações e, hoje, (quinta) teve Benítez pelo lado direito, Pec pelo esquerdo e o Talles um pouco mais por dentro. Houve mudanças no decorrer da partida. Estou muito feliz com a performance de todos os jogadores. Todos tiveram um crescimento muito legal - celebrou Ramon.