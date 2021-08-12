Versátil na China, Renato Augusto oferece variações a Sylvinho em sua volta ao Corinthians

O Corinthians está perto de contar novamente com Renato Augusto dentro de campo. Contratado há quase três semanas, ele fará sua estreia neste domingo, contra o Ceará, na Neo Química Arena. Além de trazer qualidade e experiência para a equipe, o meia pode oferecer uma gama de variações táticas a Sylvinho devido ao que apresentou de versatilidade em cinco anos no futebol chinês.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Uma das principais dúvidas da torcida corintiana é sobre como Renato jogará na atual equipe, obviamente ele deverá fazer parte do setor de meio-campo, mas em qual função? A incógnita se dá por conta da primeira passagem, quando chegou como um meia mais avançado, mas compunha também uma linha mais centralizada, sem tanta proximidade com os atacantes do time.

No entanto, ao longo do tempo, especialmente na Seleção, Renato ganhou outra função como um meio-campista, às vezes até como segundo volante. Esse posicionamento ocorreu como opção de Tite, com quem já havia trabalhado no Corinthians em 2013 e em 2015. Na China, porém, as mudanças de posição aconteceram por uma necessidade do Beijing Guoan.

- Realmente, aconteceu de jogar em todas as funções do jogo na China. De primeiro volante a centroavante. Lá só tínhamos três estrangeiros e mexiam para que fizessem outras funções - relatou o jogador em entrevista coletiva.Essa gama de posição nas quais Renato já atuou é mais um trunfo nas mãos de Sylvinho, que pode mexer com time contando com um atleta altamente versátil, sem precisar fazer alterações. Em caso de necessidade, poderia jogar como um primeiro volante ou até mesmo como meia armador, sem contar as funções de centro, que parecem ser as que mais se encaixam com o camisa 8.

Nesse sentido, Renato poderia fazer a função que é de Cantillo como primeiro volante, e também a de Roni ou Gabriel, que fazem uma segunda linha no meio, ou até mesmo a de Giuliano que avança um pouco mais no 4-1-4-1. Já no 4-2-3-1, ele poderia fazer um dos volantes da linha de dois no meio, ou o meia centralizado na linha de três, com Giuliano em uma ponta e Mosquito na outra.