Versátil e habilidoso: veja números e entenda como Kenedy pode ser importante para o Flamengo

Crédito: Reprodução/Granada

Kenedy pode ser o novo reforço do Flamengo para a temporada 2021. Com a autorização do atleta, a diretoria do clube entrou em contato com o Chelsea e abriu conversas na tentativa de um empréstimo por uma temporada. Mas, afinal, como o meia de 25 anos pode se encaixar no elenco rubro-negro?

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonRevelado pelo Fluminense, Kenedy foi contratado pelo Chelsea em 2016 por 10 milhões de dólares. O atleta, no entanto, nunca conseguiu se firmar no clube de Londres e acumula empréstimos no futebol inglês e espanhol. Foi na Espanha, inclusive, que o meia apresentou o melhor futebol desde a chegada à Europa e apresentou credenciais que podem ser importantes para o Flamengo.

No total, somando as passagens por Getafe e Granada, foram 68 partidas, com 10 gols e 10 assistências. Sem se adaptar ao estilo de jogo do primeiro clube, Kenedy viu seu futebol florescer na equipe da Andaluzia, na temporada 2020/21. Homem de confiança do treinador Diego Martinéz, o brasileiro assumiu a posição de titular na meia direita e foi um dos destaques do clube na campanha até as quartas de final da Liga Europa.

Com contrato até meados de 2024 com Kenedy, o Chelsea espera propostas pelo meia brasileiro na janela de transferências. Em contato com o representante dos Blues no Brasil, Giuliano Bertolucci, o Flamengo tenta convencê-los de que um novo empréstimo pode ser interessante para valorizar o atleta. O caso de Gerson é tratado como exemplo.

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Com o jogador a situação está mais adiantada. De acordo com o site "ge", Marcos Braz e Bruno Spindel intensificaram os contatos com o empresário Evandro Ferreira, desde a última sexta-feira. Em reta final de férias no Rio de Janeiro, Kenedy tinha a prioridade de seguir na Europa, mas já vê um retorno ao futebol brasileiro com bons olhos.