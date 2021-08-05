'Versátil' do meio para frente, Giuliano explica qual função ele deve fazer no Corinthians; entenda

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Mais de duas semanas após ser anunciado, Giuliano foi apresentado pelo Corinthians na última quarta-feira e tirou algumas dúvidas do torcedor, entre elas a posição e a função em que vai atuar no time de Sylvinho. Sem fazer muita cerimônia, o meia explicou como deve ser utilizado pelo treinador quando fizer sua estreia. Para ele, o importante é estar em campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Contratado como um reforço de peso para vestir a camisa alvinegra, Giuliano é considerado uma peça fundamental para que a equipe tenha uma melhora significativa no setor ofensivo, que vem sendo um ponto de enorme insatisfação por parte da torcida. Mas onde ele gostaria de jogar? Segundo o camisa 11, a decisão está nas mãos de Sylvinho, já que ele quer é atuar.

- Eu sou um jogador versátil, já atuei em várias posições: extremo direito, esquerdo, por dentro, quinto homem do meio, de 10, atrás do atacante, falso nove, segundo volante, primeiro volante, terceiro homem do meio. É uma questão de escolha do Sylvinho, que está planejando a minha função. Estarei apto, independentemente da função que ele coloque, para desempenhar e ajudar os companheiros - declarou em coletiva na última quarta-feira.Treinando com os companheiros há alguns dias, Giuliano teve a oportunidade de estar inserido no esquema que Sylvinho tem utilizado durante o Brasileirão. Mesmo com os treinos fechados para o público, o meia acabou ajudando a decifrar em que posição ele deve atuar. Sem cerimônia, o recém-contratado contou que a tendência é jogar no já tradicional tripé do meio-campo, setor que é povoado hoje por Cantillo, Gabriel e Roni, todos volantes de origem.

- A gente não teve uma conversa individual ainda, mas vendo os treinamentos que e aquilo que eu posso fazer, eu tenho treinado nesse sistema, o Sylvinho tem mantido o sistema com três homens no meio e eu tenho sido o jogador pelo lado direito ou do lado esquerdo, mas a maioria do tempo pelo lado direito, então acredito que essa seja a função que o Sylvinho me vê fazendo, é uma característica que eu tenho, que eu já fiz na minha carreira.

Embora não seja exatamente a função que exerceu na passagem pelo seu último clube, na Turquia, que foi como um meia de criação mais centralizado, Giuliano afirmou que sabe como é jogar da maneira que Sylvinho escolheu para ele e que não fará objeções quanto ao que for determinado. O objetivo, segundo o camisa 11, é ajudar os companheiros e estar dentro de campo.

- Não foi minha última função na minha última equipe, não era essa a minha função, mas é uma função que eu sei, que eu domino, que eu consigo fazer bem. Então como eu disse desde o início, minha ideia é ser útil e poder ajudar, seja nessa função ou em outra, estou num processo de adaptação, se você me perguntar em qual função eu quero jogar, eu vou falar “quero jogar”. A função já não seria uma escolha minha, eu quero muito jogar, ajudar a equipe, em qualquer função - concluiu o meia corintiano.