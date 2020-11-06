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Veron se torna o mais novo a marcar pelo Palmeiras na Copa do Brasil

Atacante de 18 anos desbanca Gabriel Jesus novamente e vai construindo recordes pelo Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 10:30

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 10:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, Gabriel Veron se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Palmeiras na história da Copa do Brasil. Aos 18 anos, dois meses e três dias de idade, ele superou o antigo recorde de Gabriel Jesus, que tinha 18 anos, três meses e 12 dias de vida quando marcou diante do ASA de Arapiraca em 2015.
Veron vai empilhando marcas do tipo durante seu início de trajetória no time profissional do Palmeiras. Pela Libertadores, quando marcou diante do Tigre, o atacante também desbancou seu xará que atualmente defende o Manchester City.
Além da Copa do Brasil e da Libertadores, Veron também é o mais jovem a marcar pelo Palmeiras em campeonatos brasileiros. Ainda com 17 anos, o camisa 27 marcou duas vezes contra o Goiás, na penúltima rodada do Brasileirão de 2019.Ao todo, Veron possui 24 jogos oficiais pelo Palmeiras, somando sete gols e três assistências. No entanto, foram apenas sete partidas como titular, o que impacta em sua média de participação direta em gols por minutos em campo (participa de um gol a cada 103 minutos, um índice altíssimo).

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