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Risco de infecção

John Kennedy, atacante do Fluminense, volta a ser internado após realizar cirurgia no joelho

atleta teve um inchaço no local neste período de recuperação e existe risco de infecção

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 13:53

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

28 ago 2026 às 13:53
John Kennedy, do Fluminense, volta a ser internado após realizar cirurgia no joelho
John Kennedy, do Fluminense, volta a ser internado após realizar cirurgia no joelho Serviço Noticioso Fotográfico / Código19
O atacante John Kennedy, do Fluminense, precisou ser internado nesta semana após ser submetido a uma cirurgia no joelho direito realizada há dez dias. O atleta teve um inchaço no local neste período de recuperação e existe risco de infecção.

Em nota, o clube carioca explicou o procedimento adotado com o jogador. "O atacante John Kennedy apresentou, no sexto dia de pós-operatório de LCA, um derrame articular atípico, que pode causar infecção. O atleta retornou ao hospital preventivamente".

A expectativa é que o jogador tenha alta já nesta terça-feira. O atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Vasco, em confronto válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil no dia 1º de agosto.

Após empatar o primeiro confronto (0 a 0) e perder a partida de volta para o rival de São Januário (3 a 1), a equipe das Laranjeiras acabou sendo eliminada da competição.

Antes de passar pelo procedimento cirúrgico, o jogador passou por duas semanas de fisioterapia pré-operatória a fim de diminuir o inchaço no local. A operação foi executada no último dia 18 de agosto. A tendência é que o atleta volte aos campos dentro de nove meses.

John Kennedy vinha atravessando o seu melhor momento na atual temporada pelo Fluminense. Em 38 partidas, ela contabilizou 14 gols e ainda deu duas assistências. Ele encerra sua participação em 2026 como artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com nove bolas na rede.
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