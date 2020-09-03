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Veríssimo vê Santos brigando até o final no Brasileirão, e elogia trabalho de Cuca: 'Muito bem feito'

Zagueiro marcou o primeiro gol no empate santista em 2 a 2 contra o Vasco, nesta quarta-feira (02)...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 14:26
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Autor do primeiro gol do Santos no empate em 2 a 2 contra o Vasco, nesta quarta-feira (02), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, o zagueiro Lucas Veríssimo acredita que o Peixe ainda pode engrenar na competição.
O Alvinegro Praiano, que está na 11ª colocação do torneio, não vence há três partidas, sendo as duas últimas em casa, com derrota para o Flamengo e o já citado empate contra o Gigante da Colina. Independentemente, o jogador, que é um dos líderes do elenco, enxerga evolução no trabalho do clube, desde a chegada do técnico Cuca há cerca de um mês.
– A gente sabe que vínhamos de um jogo muito bom contra o Flamengo, porém não conseguimos repetir nessa partida. Mesmo não repetindo a gente conseguiu estar duas vezes na frente do placar, mas não conseguimos saindo com a vitória. Continuar seguindo um trabalho que vem sendo muito bem-feito pelo Cuca, que acredito que conseguiremos pontuar no Brasileirão, somando pontos e brigando até o final – afirmou o camisa 28 à Santos TV. Com os resultados adversos em casa, Veríssimo acredita que o elenco santista pode melhorar a situação como visitante, a começar deste sábado (05), quando o Santos enfrenta o Ceará, às 21h, no estádio do Castelão, pela oitava rodada do Brasileirão.
– A gente acabou perdendo alguns pontos em casa, que a gente sabe que é importantíssimo, mas agora voltar tudo pro Ceará, vamos viajar, fazer essa viagem longa e se Deus quiser, sair com o resultado positivo de lá para engrenar nesse Brasileirão – disse o zagueiro.
Lucas Veríssimo é um dos líderes do elenco, e embora seja defensor chegou ao seu segundo gol na temporada, ao marcar contra o Vasco, sendo o primeiro pelo Campeonato Brasileiro. Antes, o zagueiro havia garantido a vitória por 1 a 0 contra o Delfin (EQU), no dia 10 de março, pela segunda rodada do grupo G da Copa Libertadores da América, na Vila Belmiro.

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