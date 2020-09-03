Veríssimo vê Santos brigando até o final no Brasileirão, e elogia trabalho de Cuca: 'Muito bem feito'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Autor do primeiro gol do Santos no empate em 2 a 2 contra o Vasco, nesta quarta-feira (02), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, o zagueiro Lucas Veríssimo acredita que o Peixe ainda pode engrenar na competição.

O Alvinegro Praiano, que está na 11ª colocação do torneio, não vence há três partidas, sendo as duas últimas em casa, com derrota para o Flamengo e o já citado empate contra o Gigante da Colina. Independentemente, o jogador, que é um dos líderes do elenco, enxerga evolução no trabalho do clube, desde a chegada do técnico Cuca há cerca de um mês.

– A gente sabe que vínhamos de um jogo muito bom contra o Flamengo, porém não conseguimos repetir nessa partida. Mesmo não repetindo a gente conseguiu estar duas vezes na frente do placar, mas não conseguimos saindo com a vitória. Continuar seguindo um trabalho que vem sendo muito bem-feito pelo Cuca, que acredito que conseguiremos pontuar no Brasileirão, somando pontos e brigando até o final – afirmou o camisa 28 à Santos TV. Com os resultados adversos em casa, Veríssimo acredita que o elenco santista pode melhorar a situação como visitante, a começar deste sábado (05), quando o Santos enfrenta o Ceará, às 21h, no estádio do Castelão, pela oitava rodada do Brasileirão.

– A gente acabou perdendo alguns pontos em casa, que a gente sabe que é importantíssimo, mas agora voltar tudo pro Ceará, vamos viajar, fazer essa viagem longa e se Deus quiser, sair com o resultado positivo de lá para engrenar nesse Brasileirão – disse o zagueiro.