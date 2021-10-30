Veríssimo marca, Benfica vacila no fim e só empata com o Estoril; Porto agradece e segue na liderança

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Português, o Benfica só empatou, fora de casa, com o Estoril, nos arredores de Lisboa: 1 a 1. Os visitantes abriram o placar logo aos 2 minutos, com o zagueiro Lucas Veríssimo, mas cederam o empate aos 45 de segunda etapa, graças a um gol de Lorientz.
Com o resultado, o Benfica perdeu a chance de reassumir a liderança e agora tem 25 pontos, contra 26 do líder Porto, que jogou mais cedo. O Sporting Lisboa, que ainda joga neste sábado, tem 23. O próprio Estoril é quem fecha o G4, com 19 pontos. Os Encarnados voltam a campo agora na próxima terça-feira, contra o Bayern de Munique, pela quarta rodada da Champions League, fora de casa. No Português, o desafio seguinte é conta o Braga, em Lisboa, no domingo que vem. Já o Estoril visita o Vizela no próximo sábado.