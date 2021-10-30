Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Veríssimo marca, Benfica vacila no fim e só empata com o Estoril; Porto agradece e segue na liderança
Encarnados saem na frente com gol do brasileiro, mas sofrem empate aos 45 do segundo tempo. Dragões lideram com um ponto de vantagem: 26 a 25...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 17:08

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Português, o Benfica só empatou, fora de casa, com o Estoril, nos arredores de Lisboa: 1 a 1. Os visitantes abriram o placar logo aos 2 minutos, com o zagueiro Lucas Veríssimo, mas cederam o empate aos 45 de segunda etapa, graças a um gol de Lorientz.
Com o resultado, o Benfica perdeu a chance de reassumir a liderança e agora tem 25 pontos, contra 26 do líder Porto, que jogou mais cedo. O Sporting Lisboa, que ainda joga neste sábado, tem 23. O próprio Estoril é quem fecha o G4, com 19 pontos. Os Encarnados voltam a campo agora na próxima terça-feira, contra o Bayern de Munique, pela quarta rodada da Champions League, fora de casa. No Português, o desafio seguinte é conta o Braga, em Lisboa, no domingo que vem. Já o Estoril visita o Vizela no próximo sábado. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados