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Veríssimo elogia cuidado do Santos com os protocolos de saúde aos jogadores: 'Estamos tranquilos'

De acordo com o zagueiro, que é um dos líderes do elenco, clube tem dado todo o suporte na prevenção ao novo coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 12:19

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:19

Crédito: Ivan Storti/Santos
Com uma semana do retorno dos treinos com bola no CT Rei Pelé, o zagueiro do Santos, Lucas Veríssimo, elogiou a responsabilidade do clube em lidar com o protocolo de prevenção durante o período.
– O Santos tem nos dado todo suporte em relação aos protocolos de saúde. Ficamos separados em grupos nos treinos, não utilizamos o vestiário, na academia só fazemos o necessário, e estamos utilizando bastante o campo para fazer os treinos de força. O clube tem nos dado esse resguardo, então estamos tranquilos quanto a isso – disse o jogador via assessoria.
Além de seguir rigorosamente o protocolo previsto pela Federação Paulista de Futebol, com o aval do governo do Estado de São Paulo, para a retomada das atividades, o Peixe também instalou cabines de higienização, no qual os jogadores passam antes de adentrar ao Centro de Treinamento. Esse investimento foi além das recomendações sanitárias.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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