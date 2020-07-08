Veríssimo elogia cuidado do Santos com os protocolos de saúde aos jogadores: 'Estamos tranquilos'

Crédito: Ivan Storti/Santos

Com uma semana do retorno dos treinos com bola no CT Rei Pelé, o zagueiro do Santos, Lucas Veríssimo, elogiou a responsabilidade do clube em lidar com o protocolo de prevenção durante o período.

– O Santos tem nos dado todo suporte em relação aos protocolos de saúde. Ficamos separados em grupos nos treinos, não utilizamos o vestiário, na academia só fazemos o necessário, e estamos utilizando bastante o campo para fazer os treinos de força. O clube tem nos dado esse resguardo, então estamos tranquilos quanto a isso – disse o jogador via assessoria.

Além de seguir rigorosamente o protocolo previsto pela Federação Paulista de Futebol, com o aval do governo do Estado de São Paulo, para a retomada das atividades, o Peixe também instalou cabines de higienização, no qual os jogadores passam antes de adentrar ao Centro de Treinamento. Esse investimento foi além das recomendações sanitárias.