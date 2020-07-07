Veríssimo atribui boa forma física no Santos ao foco durante a quarentena: 'Evolução acontecendo bem rápido'

Crédito: Ivan Storti/Santos

Um dos líderes do elenco, o zagueiro Lucas Veríssimo está satisfeito com a rápida evolução física dos atletas do Santos nos primeiros dias de retomada dos treinamentos.

De acordo com o preparador físico, José Pedro Pinto, os jogadores santistas retornaram desses três meses de paralisação, por conta da pandemia do novo coronavírus, melhores do que em janeiro, quando voltaram de um mês de férias, em dezembro.

Segundo Veríssimo, essa evolução é resultado do foco do grupo durante a quarentena, mesmo assim a parte física é o foco prioritário nesse reinício de atividades.