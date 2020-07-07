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Veríssimo atribui boa forma física no Santos ao foco durante a quarentena: 'Evolução acontecendo bem rápido'

Zagueiro elogiou postura do elenco durante a quarentena e disse que grupo estava com saudades dos treinos com bola...
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Publicado em 

07 jul 2020 às 15:37

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:37

Crédito: Ivan Storti/Santos
Um dos líderes do elenco, o zagueiro Lucas Veríssimo está satisfeito com a rápida evolução física dos atletas do Santos nos primeiros dias de retomada dos treinamentos.
De acordo com o preparador físico, José Pedro Pinto, os jogadores santistas retornaram desses três meses de paralisação, por conta da pandemia do novo coronavírus, melhores do que em janeiro, quando voltaram de um mês de férias, em dezembro.
Segundo Veríssimo, essa evolução é resultado do foco do grupo durante a quarentena, mesmo assim a parte física é o foco prioritário nesse reinício de atividades.
– Estamos trabalhando bastante a parte física, melhorando cada dia mais, numa evolução que vem acontecendo bem rápido. Acredito que essa rapidez aconteceu por conta do foco dos jogadores durante a quarentena, de continuar treinando, mantendo o físico em dia – disse o zagueiro via assessoria.

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