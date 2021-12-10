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Venezia x Juventus: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Velha Senhora precisa da vitória para ainda ter chances de terminar o primeiro turno do Scudetto no G4 da competição. Venezia briga contra a degola e dupla de Milão lidera...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 14:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 14:00

Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visita o Venezia, neste sábado, às 14h. A Velha Senhora começou mal, flertou com a zona de rebaixamento, mas vem se recuperando e venceu 4 dos últimos cinco jogos. Apesar disso, ainda está em quinto, com 27 pontos. Já o time de Veneza é o 16º, com 15 pontos, cinco pontos acima do Z3.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOOs quatro primeiros são Milan (38), Internazionale (37), Napoli (36) e Atalanta (34). Assim, se a Juve perder, não terá condições de terminar o primeiro turno dentro do G4. A partida vai ter transmissão do STAR +.
FICHA TÉCNICA:Venezia x Juventus - 17ª rodada do Italiano/Scudetto/ Calcio
Data e horário: 11/12/2021, às 14h (de Brasília)Local: Pierluigi Penzo, em Veneza (ITA)Onde assistir: Star+Árbitro: Paolo Valeri
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:VENEZIA (Técnico: Paolo Zanetti)​Sergio Romero; Mazzocchi, Caldara, Svoboda, Molinaro; Vacca, Ampadu, Crnigoj; Aramu; Johnsen e Henry.
Desfalques: Ceccaroni P (suspenso por cartão vermelho) e Fiordilino (lesionado)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, Cuadrado, Dybala e Bernardeschi; Morata.
Desfalques: Chiesa, Danilo, Kulusevski, McKennie, Pellegrini e Ramsey (lesionados)
Crédito: JuventusteminícioirregularnoItalianoepossuichancesremotasdetítulo(Foto:ISABELLABONOTTO/AFP

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