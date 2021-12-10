Venezia x Juventus: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visita o Venezia, neste sábado, às 14h. A Velha Senhora começou mal, flertou com a zona de rebaixamento, mas vem se recuperando e venceu 4 dos últimos cinco jogos. Apesar disso, ainda está em quinto, com 27 pontos. Já o time de Veneza é o 16º, com 15 pontos, cinco pontos acima do Z3.