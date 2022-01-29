Vendido pelo Fluminense, Gabriel Teixeira viaja aos Emirados Árabes para assinar com o Al-Wasl

O Fluminense ainda não anunciou oficialmente a venda, mas Gabriel Teixeira já está a caminho dos Emirados Árabes, onde jogará pelo Al-Wasl. Através das redes sociais, o jogador repostou algumas mensagens de despedida, além de uma imagem no avião deixando o Brasil.Na nova equipe, Biel será treinado por Odair Hellmann, que deixou o Flu no final de 2020. O clube de Dubai vai desembolsar cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente de R$ 10,8 milhões na cotação atual) pelo jovem. A negociação foi acertada na última quinta-feira.

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Caso seja aprovado nos exames médicos, o jogador assina por cinco temporadas. O contrato com o Flu era até o final de 2025. Biel sequer foi relacionado para a estreia do Fluminense na temporada. Ele fez a primeira partida no profissional na última temporada e chegou a ganhar a vaga de titular ainda com Roger Machado, mas a oscilação e as lesões atrapalharam a sequência. Aos 20 anos, Gabriel Teixeira fez 44 jogos na temporada 2021, sendo 26 como titular, e marcou cinco gols. Ele também deu uma assistência. Por conta da parte física, iniciou a pré-temporada fazendo trabalhos específicos para fortalecimento e ficou fora dos dois jogos-treino realizados no CT Carlos Castilho.

Uma das joias formadas em Xerém nos últimos anos, Biel era visto como um bom potencial de venda. Com forte concorrência no ataque, Gabriel Teixeira não seria titular de Abel Braga nesse primeiro momento do ano. Como o Flu precisava vender e o jogador quer mais espaço, a saída acabou sendo boa para os dois lados. Na atual temporada nos Emirados Árabes, jogadores que nasceram até 2001 não ocupam vaga de estrangeiro. A cota já estava preenchida no Al-Wasl, mas a regra se mostrou boa oportunidade.