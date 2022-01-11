Flamego acerta venda de volante paraguaio e revelação é cobiçada pela Europa

O Flamengo ainda não engrenou no mercado a fim de contratar peças, mas segue aberto para vender jogadores. E os valores envolvendo a mais recente transação, a de Piris da Motta para o Cerro Porteño, do Paraguai, se tornaram públicos: 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões) por 70% dos direitos econômicos do volante.
O Rubro-Negro ficará com uma fatia de 20%. Além disso, outra novidade em relação ao vaivém rubro-negro tem Ramon como protagonista. O estafe do lateral-esquerdo, cuja multa rescisória é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 320,5 milhões), recebeu sondagens de Benfica (Portugal), Granada (Espanha) e Basel (Suíça).
O Flamengo também garantiu a permanência de Thiago Maia. O volante já rescindiu com o Lille, da França, e assinará com o clube da Gávea por quatro temporadas. A oficialização do novo contrato acontecerá nos próximos dias.
O clube deseja o mesmo desfecho para Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United (ING) até junho, mas ainda não abriu negociação.