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Flamego acerta venda de volante paraguaio e revelação é cobiçada pela Europa

Ainda distante de acertar com algum reforço, Rubro-Negro acertou a venda de outro jogador: receberá 1 milhão de dólares pela transação envolvendo Piris da Motta com o Cerro Porteño
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 16:40

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 16:40

O Flamengo ainda não engrenou no mercado a fim de contratar peças, mas segue aberto para vender jogadores. E os valores envolvendo a mais recente transação, a de Piris da Motta para o Cerro Porteño, do Paraguai, se tornaram públicos: 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões) por 70% dos direitos econômicos do volante.
Flamengo
Piris da Motta está acertado com o Cerro Porteño e deve deixar o Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / Agencia O Dia
O Rubro-Negro ficará com uma fatia de 20%. Além disso, outra novidade em relação ao vaivém rubro-negro tem Ramon como protagonista. O estafe do lateral-esquerdo, cuja multa rescisória é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 320,5 milhões), recebeu sondagens de Benfica (Portugal), Granada (Espanha) e Basel (Suíça).
O Flamengo também garantiu a permanência de Thiago Maia. O volante já rescindiu com o Lille, da França, e assinará com o clube da Gávea por quatro temporadas. A oficialização do novo contrato acontecerá nos próximos dias.
O clube deseja o mesmo desfecho para Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United (ING) até junho, mas ainda não abriu negociação.

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