Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Venda de zagueiro faz Benfica voltar a sonhar com dupla do Flamengo

Com o dinheiro da transferência de Ruben Días, clube português sonha com contratação de dois destaques do Flamengo, de acordo com o jornal “A Bola”...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 15:28

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 15:28

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A venda do zagueiro Ruben Días, para o Manchester City (ING), faz a diretoria do Benfica voltar a sonhar com uma dupla de jogadores do Flamengo: Bruno e Henrique e Gerson. De acordo com o jornal “A Bola”, o clube português estuda fazer nova investida pela dupla de destaques do Rubro-Negro. O defensor foi vendido por R$ 440 milhões nesta janela de transferências.
​O interesse português no meia e no atacante do Flamengo não é novidade. Desde Jorge Jesus trocou o time do Ninho do Urubu pelo Benfica, os dois nomes estão no radar dos Encarnados. Contudo, nenhuma oferta chegou à direção da Gávea, que promete fazer jogo duro por qualquer atleta do time.
Neste domingo, pelo Brasileirão, Gerson e Bruno Henrique devem estar em campo pelo Flamengo diante do Athletico, no Estádio do Maracanã, às 16h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados