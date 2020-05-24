Venda de Yan Couto ao Manchester City gera debate no Coritiba

A venda de Yan Couto ao Manchester City ainda rende discussão dentro do Coritiba. De acordo com o empresário do atleta, Marcelo Robalino, o Coxa não repassou uma verba referente a transferência e gerou uma grande insatisfação.E MAIS:Chelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro IcardiLive solidária agita tarde dos palmeirenses neste domingoVeja 15 curiosidades sobre o Vasco campeão da Libertadores em 98Outro ponto de debate entre as partes envolve a renovação de contrato do atleta com o Coritiba. Na ocasião, o agente esperava receber R$ 2,3 milhões por conta do vínculo prolongado, mas não viu a cor do dinheiro, o que fez o agente acionar o time na Justiça.