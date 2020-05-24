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Venda de Yan Couto ao Manchester City gera debate no Coritiba

De acordo com o empresário do atleta, o Coxa não repassou uma verba referente a transferência...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 14:55

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 14:55

Crédito: Reprodução: Instagram Yan Couto
A venda de Yan Couto ao Manchester City ainda rende discussão dentro do Coritiba. De acordo com o empresário do atleta, Marcelo Robalino, o Coxa não repassou uma verba referente a transferência e gerou uma grande insatisfação.E MAIS:Chelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro IcardiLive solidária agita tarde dos palmeirenses neste domingoVeja 15 curiosidades sobre o Vasco campeão da Libertadores em 98Outro ponto de debate entre as partes envolve a renovação de contrato do atleta com o Coritiba. Na ocasião, o agente esperava receber R$ 2,3 milhões por conta do vínculo prolongado, mas não viu a cor do dinheiro, o que fez o agente acionar o time na Justiça.
Venda ao City
No começo do ano, o lateral-esquerdo, tido como uma das grandes revelações do Coxa, foi negociado com o Manchester City por 6 milhões de euros e, caso alcance algumas metas dentro do time inglês, o valor pode dobrar no caixa do time do Couto Pereira. E MAIS:

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