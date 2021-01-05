Venda de Veríssimo é a sétima maior da história do Santos. Veja lista

O Santos acertou nesta segunda-feira a venda do zagueiro Lucas Veríssimo para o Benfica, de Portugal, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 mi). A quantia faz com que o defensor seja a sétima maior venda da história do clube, sendo o zagueiro mais caro.A maior venda da história do Peixe é o negócio que levou Rodrygo para o Real Madrid (Espanha). O atacante foi negociado com os espanhóis em junho de 2018 por 45 milhões de euros (R$ 193 milhões, na cotação da época), mas defendeu o Santos até meio de 2019. Na sequência está o negócio que fez Gabriel Barbosa deixar o Santos para jogar na Internazionale (Itália), por R$ 100 milhões.Quem completa o pódio é Neymar com uma transferência muito polêmica. O craque deixou o clube em 2013, por R$ 72 milhões, mas Santos e Barcelona (Espanha) travaram uma grande batalha na justiça depois disso. Em julho de 2020, o Peixe perdeu uma ação que movia no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) contra o espanhóis.O Santos pedia 61 milhões de Euros (cerca de R$ 368 milhões) de indenização pela transferência sob a alegação de que os pagamentos ao pai do jogador deveriam ser repassados ao clube.Na sequência vem Robinho (Real Madrid), Thiago Maia (Lille), Geuvânio (Tianjin Quanjian), Veríssimo, Diego (Porto), Danilo (Porto) e Alex (Chelsea). Outros negócio significativos na história do clube envolvem Paulo Henrique Ganso, Felipe Anderson e Bruno Henrique, todos na faixa dos R$ 23 milhões.