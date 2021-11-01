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Venda de Muniz, Gerson e Nathan rendem quase R$ 200 milhões ao Flamengo, que gastou pouco com 'trio da Premier League'

Clube detalhou gastos com David Luiz, Kenedy e Andreas Pereira, reforços que chegaram ao Ninho do Urubu no segundo semestre desta temporada...
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Publicado em 

01 nov 2021 às 16:45

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:45

Crédito: Empréstimo de Andreas Pereira, junto ao Manchester United, custou menos de R$ 1 milhão (F: Alexandre Vidal / CRF
Divulgado o balancete referente ao terceiro trimestre de 2021, que confirmou receitas de R$ 768 milhões do Flamengo no período, o clube também detalhou os investimentos feitos em David Luiz, Andreas Pereiras e Kenedy, reforços no segundo semestre, e os valores das vendas de Gerson, Natan e Rodrigo Muniz.As vendas do trio, realizadas em junho e agosto, renderão aos cofres rubro-negros R$ 197 milhões 746 mil, mas o pagamento será parcelado até 2023 - confira os detalhes abaixo. Já os gastos com as chegadas de Andreas Pereira e Kenedy, por empréstimo, e David Luiz (sem clube) somaram R$ 4,77 milhões.QUASE R$ 200 MILHÕES EM VENDAS
Gerson - O meia foi vendido ao Olympique Marseille, da França, por 20,5 milhões de euros em 6 de junho de 2021. Com a cotação da época, o valor é equivalente a R$ 126 milhões e 259 mil. O Flamengo ainda tem a receber 15,2 milhões de euros, em parcelas que não tiveram datas reveladas.
Rodrigo Muniz - O atacante foi vendido ao Fulham, da Inglaterra, por 8 milhões de euros em 12 de agosto de 2021. Com a cotação da época, o valor é equivalente a R$ 49 milhões e 344 mil. O Flamengo ainda tem a receber uma parcela de R$ 24,5 milhões, com vencimento em 8 de agosto de 2022.
Nathan - O zagueiro foi vendido ao Red Bull Baragantino por R$ 22 milhões e 143 mil em 26 de agosto de 2021. O Flamengo tem a receber o valor integral em três parcelas: R$ 11,407 milhões a vencer em 8 de janeiro de 2022; R$ 5,368 milhões a receber em 8 de julho de 2022; e R$ 5,368 milhões a receber em 8 de janeiro de 2023.MENOS DE R$ 5 MILHÕES POR TRIO DA PREMIER LEAGUE
Andreas Pereira - O meia chegou por empréstimo sem custos do Manchester United, da Inglaterra. No demonstrativo financeiro, consta apenas o valor de R$ 852 mil gastos na comissão de empresários.
David Luiz - O zagueiro, que estava sem clube, chegou sem custos ao Flamengo. No demonstrativo financeiro, consta apenas o valor de R$ 817 mil gastos na comissão de empresários.
Kenedy - O atacante chegou por empréstimo do Chelsea, da Inglatera, por R$ 3 milhões e 101 mil.

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