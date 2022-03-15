Venda de ingressos para Vasco x Flamengo é problemática e com filas; 24 mil entradas já foram vendidas

Os torcedores de Vasco e Flamengo estão enfrentando dificuldades para garantirem seus ingressos para o clássico desta quarta-feira, válido pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã, às 20h. Os relatos são de longas filas em diversos pontos de venda e problemas envolvendo a troca do ingresso físico, obrigatório para todos os torcedores.Os relatos de dificuldade começaram poucas horas após a abertura das vendas, principalmente na compra pela internet por parte da torcida do Flamengo. Àquela altura, o Vasco divulgou que "A MeuBilhete é parceira do Vasco na venda e teve problemas para integrar o sistema de sócio do Flamengo. Mas o problema deve ser solucionado nas próximas horas." Os problemas seguiram com a abertura dos pontos físicos de venda e a obrigatoriedade da retirada de ingressos, uma vez que não será permitido entrar e-ticket (ingresso digital). As filas no Maracanã, Gávea e locais de venda no Centro e na Zona Norte do Rio de Janeiro, seguem até a tarde desta terça-feira, com relatos de desorganização e problemas no sistema.