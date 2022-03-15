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Venda de ingressos para Vasco x Flamengo é problemática e com filas; 24 mil entradas já foram vendidas

Torcedores estão tendo dificuldades para adquirirem as entradas para o clássico desta quarta, no Maracanã, especialmente pela obrigatoriedade da retirada do ingresso físico...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 14:51

Publicado em 15 de Março de 2022 às 14:51

Os torcedores de Vasco e Flamengo estão enfrentando dificuldades para garantirem seus ingressos para o clássico desta quarta-feira, válido pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã, às 20h. Os relatos são de longas filas em diversos pontos de venda e problemas envolvendo a troca do ingresso físico, obrigatório para todos os torcedores.Os relatos de dificuldade começaram poucas horas após a abertura das vendas, principalmente na compra pela internet por parte da torcida do Flamengo. Àquela altura, o Vasco divulgou que "A MeuBilhete é parceira do Vasco na venda e teve problemas para integrar o sistema de sócio do Flamengo. Mas o problema deve ser solucionado nas próximas horas." Os problemas seguiram com a abertura dos pontos físicos de venda e a obrigatoriedade da retirada de ingressos, uma vez que não será permitido entrar e-ticket (ingresso digital). As filas no Maracanã, Gávea e locais de venda no Centro e na Zona Norte do Rio de Janeiro, seguem até a tarde desta terça-feira, com relatos de desorganização e problemas no sistema.
Pela manhã desta terça-feira, o Cruz-Maltino reforçou o que havia sido divulgado no serviço inicial: "A informação inicial é de que não iríamos usar e-ticket nesse jogo. Somente ingresso físico e carteirinha (sócios do Vasco). Todos os torcedores do Flamengo e torcedores do Vasco (não sócios e convidados de sócio) terão que retirar o ingresso físico."
Ou seja, a única forma de acesso ao estádio é com ingresso físico, por parte da torcida do Flamengo, e carteirinha de sócio ou ingresso físico, no caso da torcida do Vasco, clube mandante e responsável pela operação da partida. A parcial de ingressos mais recente é de 14h desta terça-feira. Um total de 24 mil ingressos foram vendidos para as duas torcidas até o momento.
Crédito: TorcidadoFlamengotemencaradofilaemdiversospontosdevendaparaoclássico(Foto:MatheusDantas

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