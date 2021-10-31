Venda de ingressos para clássico Santos x Palmeiras começa segunda

Crédito: Pedro Alvarez

A Vila Belmiro vai tremer no próximo domingo (7), data do clássico entre Santos e Palmeiras, e você já pode comprar seu ingresso para mais este jogão do Campeonato Brasileiro.O Santos informou que a venda de ingressos começará nesta segunda-feira, dia 1 de novembro.O Clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, com 100% da capacidade pela 1ª vez, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.

Visando retribuir e agradecer ao apoio do sócio durante a pandemia, o Santos FC irá manter o preço mais barato do campeonato em todo o estádio, de R$ 40,00.

COMO COMPRAR O INGRESSO

– A VENDA DE INGRESSOS SERÁ SOMENTE ONLINE (INGRESSO É PESSOAL E INTRANSFERÍVEL);– O SÓCIO COMPRA ATRAVÉS DO WWW.SOCIOREI.COM;– NÃO SÓCIO NO WWW.FUTEBOLCARD.COM;– NÃO HAVERÁ VENDA DE INGRESSOS NAS BILHETERIAS OU POSTOS EXTERNOS;– NÃO HÁ GRATUIDADE PARA CRIANÇAS, IDOSOS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD);

A venda de ingressos terá início na segunda-feira (1), às 12 horas, para sócios Black e donos de cadeiras cativas, cadeiras especiais, vitalícias e proprietários de camarotes com entrada pelo portão 23, conforme prioridade de compra para as diferentes categorias de associados.

MENORES DE 12 ANOS TEM QUE APRESENTAR DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTO E TESTE DE COVID-19 IMPRESSO (TESTE NEGATIVO PCR, REALIZADO EM ATÉ 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA AO JOGO, OU TESTE NEGATIVO ANTÍGENO, REALIZADO EM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA À PARTIDA).

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CONFIRA O CRONOGRAMA

Donos de cadeiras, camarotes e sócios Black: 01/11 (2ª feira), às 12 horasGold: 02/11 (3ª feira), às 12 horasSilver: 03/11 (4ª feira), às 12 horasNão sócios: 04/11 (5ª feira), às 12 horas

E os sócios terão direito a comprar ingressos para convidados, de acordo com o estabelecido para cada plano: Silver (1 convidado), Gold (2 convidados) e Black (3 convidados). Convidados pagam meia-entrada. Os ingressos serão, obrigatoriamente, para o mesmo setor, e todos serão carregados no cartão do sócio que realizou a compra.

Os proprietários de cadeira terão duas possibilidades de compra: 1) Comprar a sua (s) cadeira (s). Neste caso, não terão direito aos convidados do seu plano. Ou (2) Comprar ingresso em outro setor. Neste caso, terá direito a comprar ingresso (s) para convidado(s), de acordo com o estabelecido em seu plano de sócio.

Os proprietários de Camarote Superior D. Pedro também terão duas possibilidades de compra: 1) Comprar ingresso(s) para o seu camarote. Ou, 2) Caso seja sócio, comprar ingresso em outro setor (exceto setores de cativas), podendo, também, comprar ingresso (s) para convidado (s), de acordo com o estabelecido em seu plano de sócio.

– Sócios Black não pagarão para entrar no jogo, mas precisarão fazer suas reservas através do site www.sociorei.com

– Os donos de cadeiras cativas, cadeiras especiais e proprietários de camarotes (portão 23) precisam também comprar antecipadamente, entretanto o pagamento será efetivado posteriormente, mensalmente.

– A venda no setor de cadeiras cativas/especiais estará disponível somente para os proprietários de cadeiras.

– Conselheiros do Clube deverão comprar ingresso, de acordo com seu plano social, conforme consta na Ata do Comitê de Gestão do dia 01 de março de 2021, que revogou o benefício da gratuidade. A recomendação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em reunião no dia 8 de fevereiro de 2021. Salientamos que o acesso se dará com sua carteira social e não com a carteira do Conselho.

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO

– Para o ingresso no estádio Urbano Caldeira será necessário apresentar comprovante de vacinação completo, com duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfeizer ou dose única da Janssen. Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal deverá ter tomado ao menos uma dose da vacina e apresentar um teste com validade de 48 horas, para os do tipo PCR, ou 24 horas para os testes de antígeno impresso.

– O uso de máscara durante toda a partida é obrigatório em todos os setores do estádio, além de respeitar o distanciamento entre os assentos.

– O comprovante de vacinação deverá ser apresentado fisicamente, ou carteira original ou digitalmente, via apps ConectSus ou Poupatempo, nas tendas próximas à Vila Belmiro, assim como o de teste negativo de PCR ou de antígeno.

– Menores de 12 anos tem que apresentar documento original com foto e teste de Covid-19 impresso (teste negativo PCR, realizado em até 48 horas de antecedência ao jogo, ou teste negativo antígeno, realizado em até 24 horas de antecedência à partida).

– Não será permitida a entrada no estádio em caso de não apresentação desses comprovantes. Caso não apresente a documentação ou não cumpra os requisitos estabelecidos, o valor pago pelo ingresso não será reembolsado.

POSTOS DE CHECAGEM E COLOCAÇÃO DE PULSEIRAS

Todos os torcedores que compraram ingresso terão que passar nos postos de checagem próximos à Vila Belmiro. Nesses locais serão colocadas pulseiras de credenciamento que não podem ser transferidas para outras pessoas.O acesso ao estádio só será permitido aos torcedores que possuam ingresso válido para o jogo, além da pulseira de credenciamento.

O posto de checagem, na Rua Princesa Isabel, em frente ao estádio, estará aberto a partir das 9 horas. Os outros estarão em funcionamento à partir das 14 horas.

HORÁRIO DA ABERTURA DOS PORTÕES

O horário de abertura dos portões será às 14 horas. O Santos FC pede a colaboração para que o torcedor chegue cedo ao estádio, para evitar a formação de filas.

SECRETARIA SOCIAL

No dia do jogo, a Secretaria Social terá atendimento feito exclusivamente em dois pontos do estádio, na Rua Princesa Isabel e na rua Dom Pedro.

PARCERIA TESTE COVID-19

O Santos FC tem parceria com o laboratório Cellular Mater, para a realização de exame Antígeno Qualitativo, no valor de R$ 80,00, que pode ser feito nas unidades:– Unidade Bernardino na Av. Bernardino de Campos, nº 50/52 – Santos. Atendimento de segunda à sexta das 07h às 19h; sábado das 07h às 16h– Unidade Miramar no Shopping Miramar – Piso L1 – Loja 39 – Santos. Atendimento de domingo à domingo das 07h às 18hMais informações através da central de atendimento no telefone (13) 4042-3662.

PREÇOS DOS INGRESSOS

Cadeiras Cativas e Especiais (P13/14/15/16 e 25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeiras Sociais (P1/2 e 17)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Arquibancadas Tiradentes e José de Alencar (P 7/8 e 24)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Térrea (P26)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Coberta José de Alencar (P22)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Cadeira Coberta D. Pedro (P25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Geral Santista (P22)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

Setor PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas*Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: R$ 0,00

*destinado apenas a pessoas em cadeira de rodas e seu acompanhante. Ambos pagam ingresso.

Os portões de acesso para todos os setores serão fechados aos 15 minutos do segundo tempo da partida.

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartão de crédito, cartão de débito e PIX

PROCEDIMENTO DE COMPRA PELA INTERNET PARA SÓCIOS

1 – Acessar o site: www.sociorei.com2 – Realizar seu login3 – Escolher seu ingresso no sistema e realizar o pagamento (no caso do Sócio Black, com 100% de desconto, basta escolher o ingresso e finalizar o processo até a confirmação do pedido)4 – O associado entrará no estádio fazendo uso de seu cartão de sócio. Caso o sócio ainda não tenha recebido, sua entrada será por meio de e-ticket. Atenção: não haverá troca por bilhete físico.5 – O Santos FC irá disponibilizar ônibus de São Paulo para Santos via resgate dos pontos do Programa Sócio Rei.

PROCEDIMENTO DE COMPRA PELA INTERNET PARA NÃO SÓCIOS

1 – Acessar o site: www.futebolcard.com2 – Escolher seu ingresso no sistema e realizar o pagamento3 – O acesso ao estádio será com e-ticket. Serão aceitos cartões das bandeiras Visa Crédito, Visa Electron (Débito), Mastercard, Maestro (Débito), ELO Crédito e Diners Crédito. Atenção: não haverá troca por bilhete físico.

ATENDIMENTO AOS SÓCIOS E NÃO SÓCIOS

O atendimento aos associados é feito pela Secretaria Social do Clube preferencialmente pelo e-mail [email protected] . Os não sócios podem entrar em contato com o SAT da FutebolCard pelo e-mail [email protected] ou pelo chat online no site www.futebolcard.com

MEIA ENTRADAA compra e acesso da meia entrada só será permitida mediante a presença do titular do benefício, munido do documento original que comprova o seu direito. Digite corretamente os dados do beneficiário da meia entrada. Após a conclusão da compra a titularidade não poderá ser alterada. O decreto lei nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 regulamenta a venda de meia entrada (lei nº 12.933/2013) e o estatuto da juventude (lei nº 12.852/2013) garantem que 40% dos ingressos de uma partida sejam destinados à venda de meia entrada.

ESTUDANTESLei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada estudantes de Instituições públicas ou particulares da educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, supletivo, pré-vestibular e técnico profissionalizante. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteira de Identificação Estudantil Nacional (CIE), dentro do prazo de validade referente ao ano letivo e o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

JOVENS DE 15 A 29 ANOS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDALei Federal 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada jovem de 15 a 29 anos inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), cuja renda mensal seja de até 02 (dois) salários mínimos. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteirinha do CADÚNICO (Bolsa Família) e o Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada.

PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA)Lei Federal 12.933/2013: Possuem o benefício da meia-entrada pessoas com deficiência física e seu acompanhante, quando necessário. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de PCD ou laudo médico e o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

ADULTOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOSLei Federal 10.741/2003: Possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

PROFESSOR, DIRETOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, SUPERVISOR E TITULAR DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINOLei Estadual 10.858/2001 – Lei Municipal 14. 729/2012 – Lei Estadual 15.298/2014: Possuem o benefício da meia entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o holerite referente ao mês vigente ou a Carteira Funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação e Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

PROGRAMA PEIXINHOS DA VILAO Programa Peixinhos da Vila não valerá para esse jogo.