Venda de camisas de Corinthians e Palmeiras cresce na semana do Dérbi

Crédito: Montagem/Divulgação

Nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena, Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela 11ª rodada do Paulistão, que também marca a reestreia dos clubes após mais de quatro meses de paralisação por conta da pandemia de coronavírus. Sendo assim, a expectativa pelo Dérbi é ainda maior e isso pôde ser visto no número de vendas de camisas dos rivais, que cresceu nesta semana.Segundo dados fornecidos pela Netshoes, tanto os uniformes do Timão quanto do Verdão mostraram aumentos expressivos em suas vendagens nesta semana, em comparação com as semanas anteriores ao clássico, o que pode indicar que o torcedores estão empolgados com a retomada de seus times justamente em um duelo de tamanha rivalidade, uma das maiores do Brasil.

As vendas do Corinthians também foram impulsionadas pelos lançamentos das novas camisas 1 e 2 para esta temporada, que aconteceram neste mês de julho, a listrada foi lançada na última terça-feira, os modelos fazem alusão ao título brasileiro de 1990. De acordo com o e-commerce, houve uma alta de 65% na vendagem de uniformes do Timão, em relação às últimas semanas.

O Palmeiras, por sua vez, não teve lançamento de camisa recente, já que isso foi feito no início de março deste ano, antes da paralisação por conta da pandemia de coronavírus. Mesmo assim, nesta semana, também houve um aumento na venda dos uniformes. Segundo a Netshoes, a alta na vendagem do manto palmeirense foi de 60% em comparação com as últimas semanas.