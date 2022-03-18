Venda da SAF do Vasco pode diminuir a intensidade, mas não tornará a vida política do clube irrelevante

A chegada, mesmo que discreta, de Josh Wander e dos demais executivos da 777 Partners ao Rio é mais que um passo. É um sinal de um novo tempo que se aproxima do Vasco. Embora haja resistência de alguns atores internos e externos, a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) caminha para acontecer e, se ela se confirmar, será um marco na história do clube. História marcada também por constante efervescência política. Que deverá diminuir.A reportagem do LANCE! conversou com pessoas que estão, que estiveram e que acompanham a rotina no Cruz-Maltino para avaliar a mudança institucional do ponto de vista político. E a perspectiva de larga maioria dos abordados é de que os debates e a intensidade das disputas deverão diminuir, mas não ser encerradas.