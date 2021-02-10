Vencedor do FIFA Fan Award ganha título de sócio benemérito do Sport

Além de ter levado o nome e a paixão do Sport muito além das fronteiras do Brasil ou mesmo do continente, o icônico torcedor Marivaldo Francisco da Silva, vencedor do prêmio FIFA Fan Award em 2020, ganhou uma nova honraria do seu clube do coração. >Tabela do Leão da Ilha até o final do Campeonato Brasileiro Depois de no ano passado já ter sido elevado a categoria de Sócio Ouro, dessa vez Marivaldo foi incluso em um seleto grupo de fãs do Leão da Ilha ao integrar a categoria de Sócio Benemérito. Com isso, além de ter direito a três camisas oficiais do clube por ano, ele também tem entrada garantida na casa do clube em qualquer partida graças a uma carteirinha cedida pelo próprio Rubro-Negro da Praça da Bandeira.
Morador da cidade de Pombos, localizada na Região Metropolitana de Recife, Marivaldo se viu praticamente impossibilitado de continuar acompanhando de perto o Sport após ter de fechar as portas do pequeno comércio que lhe dava sustento.
Entretanto, isso fez com que ele tomasse a drástica atitude de, em cada partida da equipe disputada no Recife, caminhar mais de 60 quilômetros praticamente sem comer nada de Pombos até a Ilha onde dependia da colaboração de outros torcedores para juntar dinheiro suficiente e comprar o ingresso.
Nos jogos de horários mais avançados, para evitar a necessidade de fazer o trajeto de volta em plena escuridão, Marivaldo dormia em um supermercado próximo ao estádio para, no outro dia, retornar a sua cidade.