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Vem reforço? Após acerto do Flamengo com Arrascaeta, Braz faz postagem animadora para a torcida

Rubro-Negro oficializou a renovação de contrato de Arrascaeta, que agora tem vínculo até dezembro de 2026. Clube ainda não contratou reforços para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 09:37

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 09:37

O Flamengo enfim aparou as arestas para oficializar a renovação de contrato de Arrascaeta, cujo novo vínculo, anunciado na manhã de desta terça-feira, será válido até dezembro de 2026. E, no embalo de hoje, Marcos Braz fez uma postagem que animou a torcida rubro-negra.Por volta das 5h, quando o anúncio do Arrascaeta ainda não havia sido feito (embora já houvesse o acordo firmado), o vice-presidente de futebol do Flamengo postou o seguinte em seu Twitter:
- O dia será longo - escreveu Braz. Conhecendo o perfil do dirigente nas redes sociais, torcedores se empolgaram com a possibilidade do primeiro anúncio de reforço para 2022, por exemplo. Basta ver a aba de comentários para se constatar a empolgação.
> Flamengo estreia dia 26! Veja a tabela do Cariocão
Até o momento, o Flamengo, que contratou Paulo Sousa como técnico até 2023, tem priorizado assegurar a manutenção de jogadores que já estão no elenco e que tinham pendências. A ver o quanto o "dia longo" irá empolgar a Nação.
Crédito: MarcosBrazévice-presidentedefuteboldaEraRodolfoLandimdesde2019(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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