Vem reforço? Após acerto do Flamengo com Arrascaeta, Braz faz postagem animadora para a torcida

O Flamengo enfim aparou as arestas para oficializar a renovação de contrato de Arrascaeta, cujo novo vínculo, anunciado na manhã de desta terça-feira, será válido até dezembro de 2026. E, no embalo de hoje, Marcos Braz fez uma postagem que animou a torcida rubro-negra.Por volta das 5h, quando o anúncio do Arrascaeta ainda não havia sido feito (embora já houvesse o acordo firmado), o vice-presidente de futebol do Flamengo postou o seguinte em seu Twitter:

- O dia será longo - escreveu Braz. Conhecendo o perfil do dirigente nas redes sociais, torcedores se empolgaram com a possibilidade do primeiro anúncio de reforço para 2022, por exemplo. Basta ver a aba de comentários para se constatar a empolgação.

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Até o momento, o Flamengo, que contratou Paulo Sousa como técnico até 2023, tem priorizado assegurar a manutenção de jogadores que já estão no elenco e que tinham pendências. A ver o quanto o "dia longo" irá empolgar a Nação.