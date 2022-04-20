Vem que tem! Fluminense soma 45 jogos de invencibilidade nas categorias de base

O Fluminense pode viver uma instabilidade no profissional, mas nas categorias de base a fase é excelente. No último final de semana, contando todas as categorias, os times dos garotos formados em Xerém completaram 45 jogos sem perder. Neste período, são 38 vitórias e sete empates, com 275 gols marcados e apenas 25 sofridos.- É um número bem expressivo. São 45 jogos sem perder. Estamos confiantes no trabalho que estamos realizando aqui em Xerém, mas temos que ter os pés no chão. Buscamos em primeiro lugar desenvolver estes atletas, eles são o centro do processo, mas entendemos também que vencer faz parte do DNA deste clube e por isso comemoramos marcas como essas - disse o diretor executivo da base, Antônio Garcia, ao site oficial.