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Vem que tem! Fluminense soma 45 jogos de invencibilidade nas categorias de base

Tricolor soma incríveis 38 vitórias e sete empates, com 275 gols marcados e apenas 25 sofridos em todas as categorias...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 16:58
O Fluminense pode viver uma instabilidade no profissional, mas nas categorias de base a fase é excelente. No último final de semana, contando todas as categorias, os times dos garotos formados em Xerém completaram 45 jogos sem perder. Neste período, são 38 vitórias e sete empates, com 275 gols marcados e apenas 25 sofridos.- É um número bem expressivo. São 45 jogos sem perder. Estamos confiantes no trabalho que estamos realizando aqui em Xerém, mas temos que ter os pés no chão. Buscamos em primeiro lugar desenvolver estes atletas, eles são o centro do processo, mas entendemos também que vencer faz parte do DNA deste clube e por isso comemoramos marcas como essas - disse o diretor executivo da base, Antônio Garcia, ao site oficial.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Por conta do feriado, neste final de semana serão apenas três jogos. Na sexta-feira, o Sub-20 vai até o CEFAT enfrentar o Botafogo pela Taça Guanabara. No mesmo dia, no Artsul, o Sub-15 e Sub-17 enfrentam o Vasco pela Copa Rio.
- Em nossa filosofia em Xerém valorizamos um jogo ofensivo, limpo e intenso, que prioriza a posse de bola objetiva através de passes e dribles rápidos para criar espaços e atacar o gol adversário. Ao perder a bola, buscamos reagir para recuperar a posse o mais rápido possível, de forma organizada. É o que diz nossa metodologia. E ficamos felizes em ver estas características aparecendo em campo em nossas categorias - comemorou Garcia.
Crédito: Fluminensetemlongainvencibilidadenascategoriasdebase(Foto:LeonardoBrasil/FluminenseFC

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