'Vem, Amazon': Flamengo prevê aumento de receitas com patrocínios

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A arrecadação com patrocínios está entre as principais receitas do Flamengo e, diante da iminência do acerto com Amazon, a direção espera alcançar o valor previsto no orçamento para este ano. Na projeção feita pelo próprio clube, o montante proveniente de patrocínio, publicidade e royalties seria de R$ 108 milhões, representando um aumento de 16% em relação à última temporada.

A receita com "patrocínio e publicidade" foi uma das maiores do clube em 2019. De acordo com o demonstrativo financeiro, foram R$ 78 milhões e 863 mil, aos quais podem se somar R$ 14 milhões 395 mil de arrecadação com "licenciamento e royalties", representando um total de R$ 93 milhões e 258 mil.

Bilheteria (R$ 109 milhões), mídias digitais (R$ 120 milhões) e transferência de atletas (R$ 299 milhões) foram as arrecadações mais significativas. do futebol do Flamengo em 2019, cuja receita operacional bruta foi de R$ 899,75 milhões.

Dos R$ 108 milhões previstos para 2020, o Flamengo arrecadou R$ 29 milhões e 551 mil com "patrocínio e publicidade" e "licenciamento e royalties", de acordo com os números apresentados em balancete do primeiro trimestre.A NEGOCIAÇÃO COM A AMAZON

O anúncio do fim da parceria com o Banco BS2 movimentou os rubro-negros, que mostraram-se animados com o possível patrocínio da Amazon. Afinal, a validade do contrato com o BS2 era até dezembro de 2020 e foi antecipado em seis meses, indicando a proximidade do acerto com a gigante do e-commerce.

As negociações entre as partes começaram ainda no segundo semestre de 2019, tendo a participação do presidente Rodolfo Landim além de Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing e nome forte da gestão.

Os valores são mantidos em sigilo, mas, caso o acordo com a Amazon - empresa mais valiosa do mundo - seja concretizada, o salto será substancial em relação aos termos com o Banco BS2, que pagava R$ 15 milhões anuais como patrocinador master do Rubro-Negro, ocupando o espaço nobre da camisa.