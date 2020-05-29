'Vem, Amazon': Flamengo prevê aumento de receitas com patrocínios

A arrecadação com patrocínios está entre as principais receitas do Flamengo e, diante da iminência do acerto com Amazon, a direção espera alcançar o valor previsto no orçamento para este ano. Na projeção feita pelo próprio clube, o montante proveniente de patrocínio, publicidade e royalties seria de R$ 108 milhões, representando um aumento de 16% em relação à última temporada.
A receita com "patrocínio e publicidade" foi uma das maiores do clube em 2019. De acordo com o demonstrativo financeiro, foram R$ 78 milhões e 863 mil, aos quais podem se somar R$ 14 milhões 395 mil de arrecadação com "licenciamento e royalties", representando um total de R$ 93 milhões e 258 mil.
Bilheteria (R$ 109 milhões), mídias digitais (R$ 120 milhões) e transferência de atletas (R$ 299 milhões) foram as arrecadações mais significativas. do futebol do Flamengo em 2019, cuja receita operacional bruta foi de R$ 899,75 milhões.
Dos R$ 108 milhões previstos para 2020, o Flamengo arrecadou R$ 29 milhões e 551 mil com "patrocínio e publicidade" e "licenciamento e royalties", de acordo com os números apresentados em balancete do primeiro trimestre.A NEGOCIAÇÃO COM A AMAZON
O anúncio do fim da parceria com o Banco BS2 movimentou os rubro-negros, que mostraram-se animados com o possível patrocínio da Amazon. Afinal, a validade do contrato com o BS2 era até dezembro de 2020 e foi antecipado em seis meses, indicando a proximidade do acerto com a gigante do e-commerce.
As negociações entre as partes começaram ainda no segundo semestre de 2019, tendo a participação do presidente Rodolfo Landim além de Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing e nome forte da gestão.
Os valores são mantidos em sigilo, mas, caso o acordo com a Amazon - empresa mais valiosa do mundo - seja concretizada, o salto será substancial em relação aos termos com o Banco BS2, que pagava R$ 15 milhões anuais como patrocinador master do Rubro-Negro, ocupando o espaço nobre da camisa.
Atualmente, seis empresas estampam suas marcas no uniforme do Flamengo, entre meia, calção e camisa: MRV, TIM, Total, Ortho Pride, Sportbet.io, Banco BS2 - além da Adidas, fornecedora de material esportivo. Em março, a Azeite Royal rescindiu o vínculo com o clube, da Gávea, Vasco, Botafogo e Fluminense.E MAIS:Maracanã: Fla e Flu protocolam estudos em processo para licitaçãoFlamengo segue com processo que pode levar Bandeira à expulsãoEm conversas com a Amazon, Fla anuncia fim da parceria com o BS2 E MAIS: