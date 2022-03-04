Velho problema: na pré-lista do Uruguai, meia pode desfalcar Flamengo nas decisões do Carioca

O Flamengo terá que lidar com um velho problema ao longo de 2022: as baixas por conta as convocações das seleções sul-americanas. Nesta sexta, o Uruguai divulgou a pré-lista para os jogos contra Peru e Chile, em 24 e 29 de março nas rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a partir de novembro. Confirmada a presença do meia nas partidas da Celeste, o técnico Paulo Sousa, do Flamengo, não terá o camisa 14 na fase decisiva do Campeonato Carioca.As datas das semifinais e finais do Estaduais ainda não foram detalhadas pela Ferj (veja as possibilidades abaixo), mas o Flamengo já está classificado a duas rodadas do fim da Taça Guanabara. A tendência é que Arrascaeta - (e outros convocados para as duas últimas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas - fiquem fora de, ao menos, um jogo da semifinal e um de uma eventual final. A seleção uruguaia, com Arrascaeta, não deve ser o único problema para o Flamengo neste sentido. Isla, que está sem espaço no Flamengo, também é regularmente convocado pelo Chile, assim como Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro pela Seleção Brasileira, que também jogam nos dias 24 e 29 de março. O técnico Tite fará a convocação do Brasil na próxima sexta-feira, dia 11.Confira as datas das rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e a programação da fase decisiva do Campeonato Carioca:​17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas24/3 - Uruguai x Peru, em Montevidéu