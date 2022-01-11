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futebol

Velho conhecido: Maranhão é oficializado como reforço da Chapecoense

Atacante que fez a sua primeira passagem pelo Verdão do Oeste entre 2015 e 2016 chega com contrato de dez meses...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 14:08

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 14:08

O atacante Maranhão é o mais novo reforço da Chapecoense para a temporada 2022. Apesar do acerto entre as partes ter sido feito desde a última semana, o clube aguardou a realização dos exames médicos para oficializar a chegada do avante nesta terça-feira (11). Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!O acordo entre as partes tem duração até novembro deste ano. Porém, como confirmou o próprio clube no anúncio, o contrato "foi firmado com cláusulas de produtividade".
Jogador de 31 anos de idade, Maranhão conhece bem o clube de Chapecó, já que defendeu a entidade entre os anos de 2015 e 2016, tendo sido campeão estadual no segundo ano. Nesse período, ele acumulou 63 jogos e fez três gols.
Ainda na metade de 2016, foi negociado por empréstimo do Ypiranga-BA, anterior dono de seus direitos, com o Fluminense, não integrando o elenco que chegaria na decisão da Copa Sul-Americana, mas que viria a ser acometido pela Tragédia Aérea na Colômbia.
Crédito: Divulgação/Chapecoense

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