Lenda mundial do kickboxing, Bill “Superfoot” Wallace ministra seminário em Vitória em 31 de outubro

O Espírito Santo será palco de um encontro histórico para os amantes das artes marciais. Um dos maiores nomes do kickboxing mundial, o norte-americano Bill “Superfoot” Wallace estará em Vitória no próximo dia 31 de outubro para ministrar um seminário técnico voltado a atletas, professores, instrutores e praticantes da modalidade. O evento acontece a partir das 9h, no Centro de Lutas da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), no bairro Bento Ferreira, na capital capixaba.





A vinda do lendário lutador ao estado é uma iniciativa do também grão-mestre Laécio Nunes, líder da equipe Vitória Fighter e representante do sistema Superfoot na América do Sul, por meio da IKTA Brasil.





Considerado um dos pioneiros do kickboxing profissional, Bill Wallace construiu uma carreira marcada por conquistas e por um estilo de luta revolucionário. Campeão mundial de full contact, o norte-americano encerrou sua trajetória profissional invicto, com um cartel de 23 vitórias, sendo 13 por nocaute.





Seu apelido, “Superfoot” (Superpé, em tradução livre), surgiu graças à impressionante velocidade e precisão dos chutes executados com a perna esquerda, que se tornaram sua principal marca registrada. Sua técnica influenciou gerações de lutadores e ajudou a consolidar o kickboxing como modalidade esportiva de alcance internacional.





Durante o seminário, Wallace compartilhará conhecimentos gerais sobre o kickboxing e apresentará diferentes técnicas de combate que desenvolveu e aperfeiçoou ao longo de décadas de dedicação às artes marciais.





Entre os principais objetivos do encontro está a transmissão de conhecimentos técnicos e estratégicos, permitindo que os participantes tenham contato direto com os ensinamentos de um dos maiores especialistas da história da modalidade.





A iniciativa também busca fortalecer o intercâmbio de conhecimentos entre diferentes gerações de praticantes, contribuindo para o desenvolvimento técnico de atletas e professores capixabas.