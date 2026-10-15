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Artes Marciais

Lenda mundial do kickboxing, Bill “Superfoot” Wallace ministra seminário em Vitória em 31 de outubro

Inscrições estão abertas até o dia 27 deste mês

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2026 às 14:02
Laécio Nunes apontando para imagem de Bill Wallace
Laécio Nunes apontando para imagem de Bill Wallace Arquivo Pessoal

O Espírito Santo será palco de um encontro histórico para os amantes das artes marciais. Um dos maiores nomes do kickboxing mundial, o norte-americano Bill “Superfoot” Wallace estará em Vitória no próximo dia 31 de outubro para ministrar um seminário técnico voltado a atletas, professores, instrutores e praticantes da modalidade. O evento acontece a partir das 9h, no Centro de Lutas da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), no bairro Bento Ferreira, na capital capixaba.


A vinda do lendário lutador ao estado é uma iniciativa do também grão-mestre Laécio Nunes, líder da equipe Vitória Fighter e representante do sistema Superfoot na América do Sul, por meio da IKTA Brasil.


Considerado um dos pioneiros do kickboxing profissional, Bill Wallace construiu uma carreira marcada por conquistas e por um estilo de luta revolucionário. Campeão mundial de full contact, o norte-americano encerrou sua trajetória profissional invicto, com um cartel de 23 vitórias, sendo 13 por nocaute.


Seu apelido, “Superfoot” (Superpé, em tradução livre), surgiu graças à impressionante velocidade e precisão dos chutes executados com a perna esquerda, que se tornaram sua principal marca registrada. Sua técnica influenciou gerações de lutadores e ajudou a consolidar o kickboxing como modalidade esportiva de alcance internacional.


Durante o seminário, Wallace compartilhará conhecimentos gerais sobre o kickboxing e apresentará diferentes técnicas de combate que desenvolveu e aperfeiçoou ao longo de décadas de dedicação às artes marciais.


Entre os principais objetivos do encontro está a transmissão de conhecimentos técnicos e estratégicos, permitindo que os participantes tenham contato direto com os ensinamentos de um dos maiores especialistas da história da modalidade.


A iniciativa também busca fortalecer o intercâmbio de conhecimentos entre diferentes gerações de praticantes, contribuindo para o desenvolvimento técnico de atletas e professores capixabas.

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